Неудобная проблема: Что нужно знать о венерических заболеваниях

Знаете ли Вы человека, который вылечился от заболеваний, передающихся половым путем сам, не обращаясь к врачу-специалисту? «Почему так уж необходимо по всякому пустяку сразу бежать к врачу?», - спросите вы. А вот почему. Порой из какого-нибудь, на первый взгляд, пустяка вырастают такие последствия, что и врагу не пожелаешь.

Хотим еще раз напомнить, что окончательный диагноз может поставить только врач: уролог, гинеколог, дерматовенеролог.

Если вы, посчитав свой недуг не заслуживающим особого внимания, решите все же ограничиться простым советом своего «уже опытного» приятеля или приятельницы («попринимай бициллинчик - и все пройдет»), то давайте сейчас вместе посчитаем Ваши шансы.

Во-первых, Ваш приятель может ошибиться в диагнозе. В этом случае болезнь перейдет в скрытую или хроническую форму.

Во-вторых, он может ошибиться в дозировке. В этом случае инфекция может образовать невосприимчивые к этому виду лекарства штаммы.

Но даже и при таком, весьма «благожелательном» для вас раскладе, Вы будете иметь успех только в одной трети случаев. Таким образом, у Вас всего где-то 33% успеха. Это меньше даже случайного везения, имеющего, как правило, равные шансы с невезением - 50%.

И наконец, в-третьих. Сколько известно случаев, когда из-за подобной неправильной диагностики или из-за непрофессионального лечения распадались пары, семьи и рушились человеческие судьбы! Не говоря уже о смертельных исходах.

Кстати, само понятие «заболевания, передаваемые половым путем» приводит порой к массе недоразумений. Не спешите с выводами, ничего не бойтесь, не стесняйтесь и ведите себя с достоинством. Всякое бывает.

Еще раз повторяем, не торопитесь и всегда предпочитайте советоваться не с приятелями и приятельницами, а с компетентными специалистами.

Настоятельно советуем вам обратиться к врачу и в том случае, если возникшие у вас смутные подозрения после неблагонадежного, на Ваш взгляд, полового контакта не подтвердились сразу. Ведь заболевания такого плана зачастую протекают бессимптомно. Сходите к доктору, сдайте анализы. Лишний раз проведенное обследование ничем вам не навредит. Зато Вы будете полностью спокойны за себя и за свое будущее потомство, которым Вы рано или поздно, скорее всего, обзаведетесь.

Пройти полное обследование на инфекции, передающиеся половым путем, а также получить квалифицированную консультацию врача-гинеколога, уролога, дерматовенеролога Вы можете в лечебно-диагностическом центре «ПРАЙМЕР».

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