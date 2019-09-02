Детей из Севастополя «отправят в космос»

Не расстраивайтесь, если ваш ребенок больше любит планшет, чем книги, и недолюбливает уроки астрономии в школе. Пора возвращать его на землю. А для этого нужно отправиться всей семьей в путешествие… в космос! 14 сентября в Севастополе откроется парк космических приключений «Космодрайв» и существует как минимум 5 причин, чтобы его посетить.

Причина первая. Наука бывает «прикольной»!

О суровых испытаниях космонавтов написано немало книг и снято множество фильмов. Но они рассчитаны больше на взрослую аудиторию. А вот как увлечь черными дырами и темой гравитации юное поколение? Приводите его в космический парк «Космодрайв»: только здесь музей космической истории соседствует с квестами в виртуальной реальности, а космонавты с МКС лично рассказывают детям о еде из тюбиков и прогулках в невесомости.

Удивительный мир науки

Малыши точно останутся в восторге от комнаты с разноцветными ионизированными газами, бьющими в колбы словно маленькие молнии. А школьников ждет настоящий сюрприз: уменьшенная версия центрифуги – тренажера для летчиков и космонавтов. Крутиться в трех плоскостях обожают не только дети, но и взрослые.

Причина вторая. Познавательно-увлекательная

После космических «каруселей» можно и пару килограммов сбросить. Впрочем, это легко проверить на специальных весах. Главное – не ошибиться с планетой. На какой планете ваш вес будет экстремально маленьким или огромным? Узнаете только в «Космодрайве».

Но в парке можно не просто взвеситься, но и в реальности ощутить гравитацию Юпитера. Вес газового гиганта превышает земной в 317 раз! А значит и притяжение на ее поверхности совсем другое.

Работа с "космическими" реактивами

Причина третья. Знакомство с новыми технологиями.

Для поклонников различных гаджетов космический парк предлагает не просто поиграть, а сделать это с научным уклоном. Например, пройти квест в виртуальной реальности и спасти планету, починить поломку на МКС, протестировать проектор Xperia Touch. Для каждого возраста, начиная с 2 лет, есть свои приключения.

А если в комнате «Вортекс» получится разобраться, как работает удивительная иллюзия, можно смело считать себя героем космических пространств.

Причина четвертая. Классные мастер-классы!

Не хочется уходить из парка с пустыми руками? Отправляйтесь в зону мастер-классов. Здесь за отдельную плату (от 150 до 350 рублей) вы создадите свою собственную вселенную в пробирке, придумаете шлем космонавта или нарисуете объемную игрушку с помощью 3d-ручки. Все, что было создано вашими руками, можно смело забирать домой на память.

Квест в виртуальной реальности

Причина 5. И фото на память

В «Космодрайве» есть как минимум 47 локаций для удивительных, забавных и таинственных фотографий и селфи.

Посещение космического парка – отличный повод провести время со своей семьей не только весело, но и с пользой. Все экспонаты интерактивны, ребенок может играть с ними и учиться чему-то новому.

Излучение планет

«Космодрайв» откроется уже 14 сентября и будет работать до 13 октября.

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

КОНТАКТЫ

Адрес: ул. Соловьева, д. 12, ТЦ «New Соловьи», 2 этаж (вход со стороны Дисконт центра)

Сайт : космодрайв.рф

Группа ВК: vk.com/kosmodrive_sevastopol

Телефон: 8 (978) 892 53 06 *На правах рекламы