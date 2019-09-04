Виктория Билан: Крыму нужна межпартийная конкуренция и новые лица в политике

О результатах работы «Справедливой России» на федеральном уровне и в Крыму, о победах Центра защиты прав граждан, новых социальных законопроектах, монополизме партии власти и как это изменить - в интервью Руководителя «Справедливой России» на полуострове, кандидата в депутаты Государственного Совета Республики Крым от «СР» Виктории Билан.

- Виктория Леонидовна, у Вас всегда была активная гражданская позиция или это проявилось недавно – после прихода в политику?

- Признаюсь честно, ранее в украинские времена в Крыму я не была причастна к политике, не являлась членом ни одной из партий. Но я всегда была социально активна, неравнодушна к происходящему вокруг. Я всегда была «на передовой» в борьбе за справедливость в родном дворе, потом в школе и так далее по нарастающей. Вот, видимо, такой у меня характер. Поэтому в «Справедливой России» я не случайно. В 2014 году я не смогла остаться в стороне от происходящего, мне не интересно быть сторонним наблюдателем... Я боец и мне комфортно в оппозиции. Я хочу озвучивать и выносить на обсуждение проблемы граждан, помогать им, своему району, городу, двору, своей школе.

- О каких конкретных результатах Вашей работы можно сегодня говорить?

- В 2015 году мы открыли в Симферополе Центр защиты прав граждан «Справедливой России», работу которого я координирую в Крыму. Наши юристы ежедневно на личном приеме проводят юридические консультации и оказывают бесплатную правовую помощь крымчанам. За время существования ЦЗПГ его сотрудники отстояли права около 5 тысяч крымчан, которым помогли вернуть более 1,5 млн рублей. Люди обращались с жалобами, касающихся сферы ЖКХ, прав потребителей, кредитования, перерасчета пенсий, невыплаты заработной платы. Мы составляли судебные иски и жалобы, а также заявления в профильные и надзорные ведомства, отменяли судебные приказы, проводили обучающие семинары. Если говорить о последних победах Центра, нашим юристам удалось добиться выплаты в 100 тысяч, а также 80 тысяч рублей недоплаченной пенсии двум пенсионерам из Симферополя и Симферопольского района. Кроме того, совсем недавно мы помогли в судебном порядке получить гражданство крымчанину, который на момент вхождения Крыма в состав России не имел прописки.

- Справедливая Россия с 2017 по 2019 года внесла в Госдуму РФ более 20 резонансных социальных законопроектов, в том числе и альтернативный пенсионный закон. Какие из этих социальных инициатив наиболее актуальны для Крыма?

- Больше всего россиян в этом году потрясла, конечно, пенсионная реформа. «Справедливая Россия» голосовала против этого антинародного закона о повышении пенсионного возраста. Но мы не просто голосовали против, а и подготовили альтернативный проект закона, связанный с пенсионным обеспечением.

Наша партия категорически против поборов за капремонт, считаем это аферой и необоснованным побором с граждан. Люди возмущаются размерами взносов, весьма ощутимыми на фоне общего роста жизненно важных трат. Очень актуальная проблема в Крыму - деятельность микрофинансовых организаций. Здесь прошу не путать с фондами микрофинансирования, которые вместе с банками кредитуют предпринимателей под приемлемые проценты. А проблема - это быстрые займы под сумасшедшие проценты, когда человек берет в долг 20 тысяч рублей, а возвращать ему приходится 200. «Справедливая Россия» выступает за ликвидацию таких микрофинансовых организаций с рынка.

- Что касается защиты кошельков граждан... Какие изменения, на Ваш взгляд, необходимы в финансовой сфере, чтобы жизнь простых людей улучшилась?

- В Крыму многие продукты стоят дороже, чем на материке. Понятно, что влияет украинская блокада. Открытие автомобильного и, особенно, железнодорожного моста в значительной степени решат проблему. Но есть и наши доморощенные факторы, которые увеличивают инфляцию. Мне пришлось обращаться в федеральную антимонопольную службу, чтобы навели порядок с ценами на рынке нефтепродуктов, оттуда заверили, что будут жестко карать за проявление монополизма.

На реализацию задач, поставленных Президентом в Национальных проектах, выделены огромные средства. Но есть одна ключевая проблема для Крыма - это коррупция. Мы видим множество случаев посадок чиновников самого высокого уровня, запустивших руку в карман государства. Одним из необходимых факторов борьбы с коррупцией является политическая конкуренция. Партия власти, исходя из ложной солидарности, зачастую не поднимает актуальные проблемы крымчан. Оппозиция же, партия «Справедливая Россия», в этом плане более свободна и не стесняясь говорит о реальных безобразиях, недоделках, создающих проблемы жителям Крыма.

- Почему же действующая власть не хочет пускать молодых политиков в свои ряды? Почему список «Единой России» практически не обновился. Это неуверенность в себе или боязнь конкуренции?

- Я думаю, что это то политическое устройство, которое они привыкли отрабатывать в Крыму. Ведь что получилось: Крым стал новым, а при власти остались «все те же на манеже», поменяли флажки у себя на рабочих столах и портреты Президента в своих кабинетах, а люди-то не поменялись, мировоззрение, методы и механизмы работы не поменялись. Все осталось по-прежнему, только под другими цветами, и все это за пять лет привело к тому, что настроения граждан накаляются, так как все видят, какие огромные деньги идут в Крым, а на местах, в городах и районах проекты проваливаются. Построен мост, аэропорт, строится трасса «Таврида», но все это заслуга Президента, а исполнение на местах оставляет желать лучшего.

- А что могут сделать избиратели, для того чтобы ситуация поменялась?

- Сейчас в Госсовете Крыма нет нашей фракции. В 2014 году мы не прошли 5%- й барьер на выборах. Но пострадали от этого лишь наши избиратели, потому как, исходя из ситуации на полуострове, ясно, что в парламенте Крыма никто не озвучивает позицию и точку зрения народа. Вся структура власти работает в интересах узкого круга богатых людей и чиновников Крыма, отсюда бесконечная кадровая чехарда и коррупционные разбирательства на полуострове. Нам нужна многопартийная система, нужны разные точки зрения, прения в парламенте, нужна настоящая законотворческая работа, нужны поправки, изменения в законы, нужна конкуренция. Все это будет способствовать развитию. В парламенте Крыма нужен голос народа, которым и является партия «Справедливая Россия».

На выборы надо идти обязательно. Только так мы сможем не допустить фальсификаций и давления административного ресурса. Если все граждане с активной гражданской позицией, которые хотят перемен в жизни, во власти, пойдут голосовать - мы сможем перевесить число бюджетников, которых заставляет приходить на выборы «Единая Россия», используя админресурс. Вы хотите новых лиц и реальных изменений в жизни? Команда «Справедливой России» и есть эти новые, молодые лица. И если вы поддержите нас своими голосом - мы сможем вместе бороться за справедливость и перемены. Крыму нужна справедливая власть!

Досье.

Виктория Билан родилась 4 июля 1988 в городе Саки. Получила два высших образования в сфере управления финансами. Активный участник «Крымской весны». С 2014 г. - в партии «Справедливая Россия», помощник депутата Госдумы РФ Сергея Миронова и Руководитель регионального отделения партии СР в Крыму. Входит в состав экспертной рабочей группы «Цифровой Крым», а также Экспертного Совета Комитета ГД РФ по финансовому рынку. В 2018 году начала реализацию в Крыму уникального цифрового проекта - «Инвестиционная платформа «Крым», возглавив Совет директоров. Призер «Форума молодых законодателей» Государственной Думы РФ, Лауреат молодежного конкурса Международного форума «Финополис» (Центральный Банк РФ). В родных Саках и Евпатории участвовала в ряде социальных проектов, направленных на развитие спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья. При поддержке Виктории Билан состоялся марафон среди людей, передвигающихся на колясках «Скифский берег», а также турнир по плаванию, организованный КРО «Всероссийское общество инвалидов». * Материал оплачен из избирательного фонда политической партии "Справедливая Россия".