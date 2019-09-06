«Я умру, а кредит останется»: симферопольца обязали больше тысячи лет выплачивать кредит

Житель Симферополя задолжал крымскому банку 139 миллионов рублей. История началась 25 мая 2017 года. Именно в этот день был выдан кредит с кабальными условиями.

- Меня через знакомых попросили стать поручителем для одного парня, бизнесмена по имени Осман. Никто не говорил, что он возьмет такой крупный кредит. Да и сам он молчал, - вспоминает 27-летний Данил.

На тот момент он работал в Симферополе таксистом за 9 тысяч рублей в месяц. Это была его «белая» зарплата.

- Когда мы пришли в банк, мне выдали бумагу. Я не читал ее. Осман сказал, мол, подпиши и все будет нормально, - рассказывает Данил.

Беспокоиться мужчина начал лишь тогда, когда ему пришла повестка в суд. Сумма для семейного человека с небольшим доходом – космическая. И как признается сам Данил, этот долг он не сможет выплатить до конца жизни.

ДОКУМЕНТ МОГ БЫТЬ ЛИПОЙ

- Трудно сказать, какую именно бумагу подписал Данил. Возможно, ему просто дали фиктивный документ, который не несет никакой юридической ценности. Потому что часть банковских бумаг пропала, - рассказывает представитель правозащитного комитета «Дело чести» Виктория Жуковская.

Позже оказалось, что наш герой стал соучредителем общества с ограниченной ответственностью и созаемщиком с малознакомым человеком.

МЕШКИ С ДЕНЬГАМИ

Зимой этого года к юристам обратился родственник Данила, которые решили ему помочь.

- В день, когда мы пошли получать деньги, я никаких документов не подписывал. Видел, как Осману выдали наличные в мешках, а он погрузил их в машину. Осман уехал и больше я его не видел, - отмечает Данил.

Юристы же говорят, что в банках большие суммы наличными обычно не выдают, а переводят деньги на счет заемщика.

- Мы изучили сайт банка. Чтобы выдать кредит в 120 миллионов, подтвержденный доход должен быть не меньше 4,5 миллиона рублей в месяц. Еще, конечно, должно быть залоговое имущество, недвижимость. Но местным банкам, похоже, закон не писан, - продолжает правозащитница Жуковская.

Она уверяет, что банк не имеет права взыскивать больше 50% официального дохода, но на практике в Крыму были случаи, когда с должников списывали и 100% зарплаты. В таком случае Данилу потребуется 1287 лет, чтобы полностью выплатить кредит.

РАСПЛАТА БЛИЗКО

Сегодня горе-заемщик официально не работает. Судя по документам, Данилу и Осману выдали потребительский кредит в размере 120 миллионов рублей под 18% годовых. И за два года сумма долга увеличилась до 139 миллионов. Деньги нужно вернуть до 21 мая 2020 года, однако платежи по нему не поступают.

В апреле суд удовлетворил иск от банка и обязал Данила выплатить 139 миллионов рублей. Адвокаты подали апелляцию. Симферополец говорит, что его подпись на договоре, который использует суд, подделали.

Виктория Жуковская также полагает, что парень мог стать жертвой мошенников.

- В 2017 году банк был на грани банкротства, тогда было временное руководство. Возможно, это были махинации с выведением денежных средств, но сейчас это будет трудно доказать.

История Данила еще не закончилась, однако юристы верят, что это дело можно выиграть.

- 3 сентября было заседание в апелляционной инстанции, и коллегия удовлетворила ходатайство, истребовала из банка все документы, включая большие кредитные комиссии, подтверждающие, кто выдавал кредит. Также назначена подчерковедческая судебная экспертиза. Так что ждем положительных результатов, - заключила Жуковская.