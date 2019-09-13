Родительский контроль: Какие анализы расскажут о состоянии здоровья ребенка

Если дети выглядят и ведут себя как обычно, родители по умолчанию считают их здоровыми. Но если забывать о профилактике, можно пропустить момент: многие болезни поначалу протекают скрыто, а на поздних этапах, когда появляются симптомы, сложнее лечатся и грозят развитием осложнений.

Лаборатория «Гемотест» предлагает родителям Крыма простой и удобный инструмент – профилактическое обследование из пяти анализов, которое за один день поможет оценить состояние здоровья ребенка и понять, есть ли причины для беспокойства. Комплекс «Мониторинг здоровья ребенка» выявит любые воспалительные процессы и самые распространенные детские заболевания.

Антистрептолизин-О, или АСЛО, – показатель, который позволяет выявить стрептококковую инфекцию: ее возбудитель может некоторое время незаметно жить в организме, а на фоне сезонного снижения иммунитета вызывать не только ангину, но и ревматизм, поражения почек, приобретенные пороки сердца. Тест на фторид глюкозы исключит риск диабета – случаи этой болезни все чаще фиксируются у детей до 14 лет.

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ – базовое исследование, с которого начинается диагностика большинства заболеваний. Он помогает быстро обнаружить инфекции и анемии. Увидеть, что в организме есть серьезные сбои, поможет С-реактивный белок – показатель, который меняется, если в организме начался воспалительный процесс любого рода. Кроме того, в комплекс включен общий иммуноглобулин IgE – это исследование направлено на первичную диагностику аллергий.

Врачи-консультанты бесплатно расшифруют результаты анализов по телефону, а при необходимости в лабораторных отделениях можно обратиться к профильным специалистам – педиатрам и аллергологам-иммунологам. Здесь же можно сдать любые анализы, которые назначит врач: от общего анализа мочи до тестов на наличие паразитов и исследований, которые покажут состояние иммунитета к инфекциям после прививок или перенесенной болезни.

В симферопольском отделении лаборатории «Гемотест» ведут прием педиатр и аллерголог-иммунолог.

КОНТАКТЫ

Сайт: www.gemotest.ru

Адрес: Симферополь, ул. Киевская, 21.

Тел: 8 (800) 550-13-13

* на правах рекламы