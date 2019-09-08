Выборы 2019 в Крыму и Севастополе: Как на полуострове проходит Единый день голосования
8 сентября крымчане выбирают членов Госсовета республики, а севастопольцы - членов Заксобрания города [онлайн-трансляция]
В Крыму 8 сентября 2019 года проходят выборы в Госсовет РК и Заксобрание Севастополя. Фото: Архив КП
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В воскресенье, 8 сентября, в Крыму - вторые за историю российского полуострова выборы в региональные советы. Крымчане выбирают членов Госсовета республики, а севастопольцы - членов Заксобрания города. Кроме того, граждане проголосуют за членов городских и сельских советов.
Как в Крыму проходят выборы - 2019, читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды"
ИСТОЧНИК KP.RU