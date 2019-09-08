Выборы 2019 в Крыму и Севастополе: Как на полуострове проходит Единый день голосования

В воскресенье, 8 сентября, в Крыму - вторые за историю российского полуострова выборы в региональные советы. Крымчане выбирают членов Госсовета республики, а севастопольцы - членов Заксобрания города. Кроме того, граждане проголосуют за членов городских и сельских советов.

Как в Крыму проходят выборы - 2019, читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды"