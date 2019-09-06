Готовы к заселению: Крымчане выбирают жилье с отделкой в столичных новостройках

Крым нуждается в качественном жилье

В настоящее время строительный рынок, пожалуй, наиболее динамично развивающийся на полуострове. Это не случайно, ведь спрос на недвижимость в Крыму с 2014 года – особенно на «первичке», стабильно высок, и предложения пока что его не перекрывают. Именно поэтому цена квадратного метра жилья в Крыму, и в частности в Симферополе, из года в год только растет. Специалисты, застройщики и чиновники в один голос говорят, что единственный способ стабилизировать или даже снизить цену жилья в крымской столице – строить больше многоквартирных домов. Более того, такая задача поставлена на уровне Минстроя России.

- Для Крыма есть задача - до 2020 года выйти на ежегодный показатель ввода в эксплуатацию жилья объемом в 1 млн 300 тысяч квадратных метров. Эта задача сложная, все надеются, что с вводом крымского жд-моста объем построенного жилья должен увеличится, - отметил руководитель Службы Госстройнадзора Крыма Дмитрий Буравлев.

Тем не менее, крупные и добросовестные застройщики Крыма обращают внимание не только на объем водимого жилья, но прежде всего – на качество и удобство для клиентов. Одним из таких застройщиков является «Консоль-Строй», который работает на крымском рынке не один десяток лет, обеспечив качественным жильем десятки тысяч человек.

Квартиры с отделкой в ЖК «Соседи»

Подъезд

Уже на протяжении нескольких лет «Консоль» реализует в Симферополе свой новый, успешный и уникальный проект – строительство квартир в отделке в жилом комплексе «Соседи» на улице Киевской.

Комната

Все квартиры в новых домах ЖК «Соседи» сдаются исключительно в отделке – таким образом застройщик выполняет самые трудозатратные, долгие по времени и дорогостоящие работы:

- облицовка стен керамической плиткой ванной комнаты, туалета, рабочей поверхности в кухне

- облицовка полов керамической плиткой в прихожей, ванной комнате, кухне и на балконах

-установка санфаянса (унитаз, ванна, раковина)

-установка мраморной столешницы под раковину в ванну

-в каждой комнате - межкомнатные ламинированные двери

-входная дверь металлическая с 2-мя замками

Кухня

-разводка с установкой выключателей, розеток и лампочек

-металлопластиковые окна и балконные двери

-в жилых комнатах подготовка стен под оклейку обоев, на полу – ламинат

-на потолке шпаклевка с в/эм окраской и установкой багета

-установка газовых плит и счетчиков газа, двухконтурный котел

Ванная

Квалифицированные дизайнеры разработали несколько вариантов отделочных материалов, поэтому клиенты смогут выбрать на свой вкус и под любой дизайнерский проект.

Вход в комнату

- К заселению, останется только поклеить обои и перевезти вещи. То есть после получения ключей можно будет сразу заселятся, переезд займет около недели. Очень удобно приобрести такую квартиру, если берешь ипотеку: не надо делать длительный ремонт и в это время жить в съемном жилье, - рассказали в «Консоль-Строй».

Прихожая

Эксклюзивная климат-технология

ЖК «Соседи» строится по финскому проекту домостроения. В основе этой эксклюзивной технологии - широкое применение сэндвич-панелей, состоящих из двух слоев железобетона и слоя минеральной ваты. Такая конструкция обеспечивает замечательный термоэффект, когда зимой в квартире сохраняется тепло, а летом наоборот в помещениях царит приятная прохлада.

ЖК «Соседи» находится в спальном районе и удален от городского шума и суеты. При этом в комплексе есть вся необходимая инфраструктура для отдыха как взрослых, так и детей: внутридомовая территория благоустроена, есть детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для взрослых.

Многоквартирные дома находятся в экологически чистом районе города, вдали от промышленных предприятий и заводов – жильцы смогут наслаждаться чистым воздухом и благодатной тишиной.

Логотип

При этом от ЖК «Соседи» добираться до центра города, ближайших торговых, социальных и образовательных учреждений очень легко виду удобного логистического расположения жилого комплекса. Рядом с ним находятся торговый центр «Южная галерея», продуктовый супермаркет «Ашан», магазины бытовой техники, университет «АСиА», новый строящийся корпус больницы Семашко, школы, садики, салоны красоты, рестораны, тренажерные залы – словом, все необходимое, и жильцам без надобности даже не нужно будет выезжать в центр города.

Преимущества покупки квартиры с отделкой:

Экономия затрат на отделочные материалы. В случае продажи квартир с отделкой компания «Консоль-Строй» закупает необходимые материалы оптом. За счет этого снижается стоимость помещений.

Экономия сил на ремонтные работы. Никаких хлопот, траты времени и нервов!

Возможность быстрого заселения. Приобретая квартиру с отделкой, нет необходимости делать полный ремонт, чтобы переехать в новостройку – достаточно просто поклеить обои и перевезти свои вещи. Это особенно удобно, если покупка происходит после того, как продана старая недвижимость.

Тишина и чистота в доме. Все квартиры в доме сдаются в отделке, поэтому после вашего заселения, никто не будет шуметь и мусорить в вашем доме.

Дизайн интерьеров универсален, и будущие владельцы всегда смогут обустроить пространство новой квартиры, учитывая свой вкус и представления о комфорте.

ВАЖНО

В России с 1 июля этого года вступили в силу важные изменения в федеральный закон 214 «О долевом строительстве». Согласно правкам в закон, застройщики не смогут использовать деньги дольщиков до ввода многоэтажки в эксплуатацию, а средства на работы строительные компании будут вынуждены брать в банке под проценты – это может серьезно поднять цену на квартиры в новостроях. НО! ЖК «Соседи» уже имеет высокую степень готовности, поэтому квартиры здесь продаются по прежним правилам, а значит цены на квадратный метр не повысилась после изменений в законодательстве!

В настоящее время в реализации первые два дома ЖК «Соседи», в которых еще остались свободными квартиры.

Площади квартир в ЖК «Соседи»:

На все квартиры действует беспроцентная рассрочка до окончания строительства дома, что позволит клиенту разбить платежи на этот период, а не платить всю сумму сразу. За время рассрочки цена квартиры не меняется!

КОНТАКТЫ

Телефон: +7 (978) 733 16 16

Сайт: www.consolstroy.ru

Застройщик ООО "СК Консоль-Строй ЛТД" предоставляет рассрочку на условиях первого взноса 30% до окончания строительства объекта. Установленные законодательством РФ разрешения и заключения получены, права зарегистрированы. Проектная декларация на сайте: жксоседи.рф

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