"В такой шторм ему нельзя было выходить в море": Судостроители о затонувшем в Судаке катере

"ДАЖЕ КАТЕРА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ СТАРАЮТСЯ НЕ ВЫХОДИТЬ В МОРЕ"

Катер "Камелот", затонувший близ Судака, нельзя было выводить в море в шторм. Такое мнение "КП-Крым" высказали сотрудники крымской верфи, которая производит похожие катера.

Напомним, 7-метровый катер перевернулся из-за сильных волн примерно в час дня в четверг, 5 сентября. На борту находились 13 человек. Одну пассажирку спасти не удалось: спасатели обнаружили ее тело в воде спустя сутки. Остальных 11 туристов и судоводителя доставили на берег в целости и сохранности.

- В районе, где затонул катер, был довольно сильный шторм, ветер с порывами до 30 метров в секунду, - рассказали КП-Крым в судостроительной компании. - Даже катера больших размеров в таких условиях стараются не выходить в море, почему туда отправился капитан этого - загадка. Все таки обычно перед выходом смотрят погоду в районе через специальные приложения хотя бы.

Кроме того, на катере имел место небольшой перегруз.

- Подобная модель катера рассчитана на перевозку 12 человек, включая экипаж, так что небольшой перегруз все таки был - на одного человека, - отметили судостроители.

НЕ ХВАТАЕТ СПАСЖИЛЕТОВ

Местные судовладельцы вовсю судачат, что на 13 человек на борту было всего 3-4 спасательных жилета. Официально эту информацию пока не подтвердили, однако данная проблема - весьма распространенная в сфере морских пассажирских перевозок, особенно когда речь идет о прогулках вдоль берега для увеселения отдыхающих.

- Это огромная проблема безопасности на воде, причем проблема как со стороны туристов так и со стороны судовладельцев. Большое количество прогулочных лодок и катеров не оснащены достаточным количеством спасательных жилетов и вообще средствами безопасности, - посетовал в комментарии КП -Крым представитель Всероссийского общества спасания на водах в Судаке Владимир Алексеев. - А в тех случаях, когда спасжилеты есть, сами пассажиры могут отказываться от них, мол, неудобно, не хотим, нам это не надо. Их уговаривать приходится, а ведь это их жизни!

По мнению Алексеева, бороться с нарушениями правил безопасности на воде нужно совместными усилиями МЧС и общественных организаций.

- Нужно доводить правила поведения на воде до всех, в том числе и до самих отдыхающих, и МЧС стоит усилить контроль за выходом в море прогулочных катеров. Если у них нет средств спасения на всех пассажиров - то зачем вообще выпускать в море? - считает Владимир Алексеев.

МОГЛА БЫ ВЫЖИТЬ

Бывший сотрудник МЧС и судовладелец Евгений Березин подчеркивает: спасательный жилет мог бы сохранить жизнь погибшей пассажирке.

- Даже в летней теплой воде человек, оказавшийся в шторм за бортом, без средств спасения на порядочном удалении от берега, сможет оставаться на плаву в лучшем случае несколько часов. Затем, если он не профессиональный пловец, он неизбежно утонет. А современные спасжилеты устроены таким образом, что будут держать на плаву даже потерявшего сознание человека и переворачивать его в положение, при котором он не захлебнется. В случае с ситуацией в Судаке можно говорить о том, что наличие жилета спасло бы ее, - рассказал КП-Крым Евгений Березин.

Капитану судна может дорого обойтись его беспечность: Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее гибель человека. Судоводителя взяли под стражу. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет.

Катер "Камелот" полностью ушел на дно, он покоится на глубине 20 метров. Будут ли его поднимать на поверхность - пока не известно.