«Комсомолка» запускает фотоконкурс Лучших воспитателей Крыма-2019

Воспитатель в детском саду – одна из самых добрых, важных и ответственных профессий. Именно в заботливые руки педагогов родители на целый день отдают свое маленькое, еще совсем хрупкое сокровище. Ежегодно 27 сентября в России отмечается День воспитателя и дошкольного работника. В честь этого светлого праздника «Комсомольская правда-Крым» совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым объявляет о проведении традиционного фотоконкурса «Мэри Поппинс - 2019».

В фотоконкурсе могут принять участие воспитатели и нянечки как муниципальных, так и частных детских садов из Крыма и Севастополя.

Фотографии будут оцениваться в трех номинациях:

«Лучший воспитатель»

«Лучший младший воспитатель»

«Лучший воспитатель частного детского сада»

Победителя в каждой номинации определит онлайн-голосование на сайте www.crimea.kp.ru, в котором могут принять участие все желающие.

Как поучаствовать в фотоконкурсе?

Воспитателю или учреждению нужно прислать на электронную почту kp.crimea@phkp.ru одну или несколько фотографий с сопроводительной заявкой к каждому фото с указанием: номинации конкурса, ФИО воспитателя или нянечки, названия работы и дошкольного учреждения. Письмо следует озаглавить «На конкурс «Мэри Поппинс - 2019».

Сроки проведения фотоконкурса

Прием заявок и фотографий – до 13 сентября

Ход интернет-голосования - с 14 по 26 сентября

Подведение итогов и награждение победителей пройдет 30 сентября в офисе «Комсомольской правде- Крым» по адресу: Симферополь, проспект Кирова/переулок Одесский 19/1. Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров.

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

ВАЖНО!

Требования к фотоработам:

Фотографии могут быть отклонены от участия в конкурсе в следующих случаях:

Работы не соответствуют тематике конкурса.

Низкое художественное или техническое качество фотографий.

Использование чужих фотографий под своим именем или фотографий, взятых из Интернета.