Все для детей и семьи: В Симферополе пройдет выставка услуг и товаров «Семья и детство»
7 сентября в Симферополе начинает работу Региональная специализированная выставка товаров и услуг «Семья и детство».
На ней родители смогут подобрать спортивную секцию для ребенка, найти нужного специалиста в сфере развития и образования, а также выбрать необходимый товар и познакомиться со множеством компаний, работающих для детей.
Приходите на выставку «Семья и детство», узнайте об уникальных предложениях, задайте интересующие Вас вопросы и сэкономьте время на подбор необходимой услуги для вашего ребенка. Лучшие специалисты на одной площадке!
Спортивные секции, медицинские центры, развивающие центры, кружки, курсы, узкопрофильные специалисты, например, такие как: логопеды, психологи, репетиторы, фотографы, кондитеры и много профессионалов различных сфер, будут отвечать на вопросы родителей и давать консультации.
Посетителей ждет море подарков, бесплатное мороженное, полезные лекции и мастер-классы, а так-же развлекательная программа для деток!
Место: Симферополь, ул. Киевская 115, ДКП
Время: 7-8 сентября с 10 до 17 часов.
Вход свободный!
Организатор: КРОО «InfoMama-за семейные ценности» для мамочек Крыма в рамках проекта «Одобрено мамами Крыма».
Информационный партнер: Комсомольская правда - Крым - KP.RU
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