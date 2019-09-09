Вернутся ли освобожденные Сенцов и Кольченко в Крым

Одной из важнейших тем минувших выходных стал обмен задержанными между Россией и Украиной. Украина получила практически всех, кого хотела вернуть, в том числе и осужденного в России на 20 лет за подготовку теракта крымского режиссера Олега Сенцова. Вместе с Сенцовым освободили и анархиста Александра Кольченко, который должен был отсидеть 10 лет. Оба они давно превратились в символ "российской агрессии в Крыму".

Разумеется, помилованные и отпущенные Сенцов и Кольченко не упустили возможности заявить о продолжении своей "борьбы". Правда, пока непонятно в какой форме это будет выражаться.

"КП" - Крым" выяснила, есть ли вероятность возвращения бывших осужденных в Крым и что их ждет на полуострове.

- Конечно, они могут вернуться, если пожелают. Все, кого обменяли, были официально помилованы, а значит с юридической точки зрения никаких препятствий по возвращению в Крым для Олега Сенцова, Александра Кольченко и других бывших жителей Крыма нет, - рассказывает "КП"-Крым" Александр Молохов, известный адвокат и руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/730638" frameborder="0"></iframe> Автобусы в сопровождении полиции прибывают в аэропорт Внуково-2.

Главная интрига в том, захотят ли бывшие заключенные возвращаться на полуостров, тем самым отказавшись от лавров борцов за Украину?

- В данном случае есть пример, когда участвовавших в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента 26 февраля помиловали и выдали президенту Турции Эрдогану. И в Крым они не вернулись, хотя после помилования им ничего не угрожало, - говорит крымский политолог Николай Филиппов. - Так и здесь. Не думаю, что эти люди вернутся в Крым. Да и что они тут будут делать? Вот господин Сенцов, как наиболее раскрученная и медийная фигура, вероятно, повторит путь Надежды Савченко, которую сначала вознесли до небес, а потом не знали, куда от нее деваться.

Филиппов считает, что скорее всего никто из вышеупомянутых борцов за украинский Крым не захочет возвращаться еще и потому, что на Украине они «звезды», а в Крыму - несостоявшиеся террористы и преступники.

К тому же, попытки вновь заняться деятельностью, которая привела Сенцова и Кольченко на скамью подсудимых очень быстро приведет их туда же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что не так с этим обменом

Военкор "КП" Александр Коц - об освобожденных Украиной и вернувшихся домой и о тех, кто почему-то остался в заключении (подробности)