На Графской пристани буянили пьяные матросы, а на пляже «Хрустальном» появились ретро-купальни

Во время проведения Крымского военно-исторического фестиваля Графская пристань в Севастополе на три дня приобрела облик столетней давности.

Горожане, прогуливаясь, с удивлением рассматривали продавца баранок, матросов в форме начала XX века, дворника, которого специально раздражали мальчишки, мусоря шелухой от семечек. А дамы в красивых нарядах, не спеша совершали променад вдоль пирса, пряча лицо от солнца под ажурными зонтиками.

Графская пристань в Севастополе на три дня приобрела облик столетней давностиФото: Анна САДОВНИКОВА

Горожанам так понравилась площадка, что они приходили сюда по несколько разФото: Анна САДОВНИКОВА

В XIX веке облик городов и их жителей, быт и привычки менялись медленноФото: Анна САДОВНИКОВА

- В XIX веке облик городов и их жителей, быт и привычки менялись медленно. Лев Толстой в своих «Севастопольских рассказах» писал так: «на набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: «сбитень, горячий…». Примерно такие сцены из городской жизни того времени мы и попытались воссоздать, - рассказали организаторы фестиваля.

Многие сценки происходили спонтанноФото: Анна САДОВНИКОВА

Фактурно выглядели реконструкторы в форме матросовФото: Анна САДОВНИКОВА

Периодически на Графской пристани разыгрывались сценки. Вот пьяных матросов ведут прочь с пристани для выяснения обстоятельств. А вот красивая пара поет старинные романсы…

Костюмы реконструкторы воссоздали по ретро фотоФото: Анна САДОВНИКОВА

Интересная площадка расположена и на пляже «Хрустальный», который на время превратился в ретро-пляж. Здесь все, как в начале XX века.

В начале XX века в Крыму насчитывалось порядка 30 купаленФото: Анна САДОВНИКОВА

Хрустальный пляж превратилься в ретро-пляжФото: Анна САДОВНИКОВА

Некоторые дамы предпочитали отдыхать на берегуФото: Анна САДОВНИКОВА

- Символами досуга эпохи модерн были вот такие купальные машины. Их арендовали состоятельные люди, чтобы иметь возможность переодеться в купальные костюмы и сразу спуститься по лестнице в море. В то время купальни стояли в воде на тонких сваях. Совершать заплывы дамы не могли, поскольку костюмы для плавания были неудобные, - рассказала координатор площадки ретро-купания Анастасия Леоневская. - Фактически они представляли собой платья, только укороченные.

На пляже продавали сладости, а отдыхающие устраивали пикникиФото: Анна САДОВНИКОВА

Считалось, что женщине с мужчиной не стоит вместе купатьсяФото: Анна САДОВНИКОВА

Собственники купальных машин пытались завлечь народ на пляж, чтобы больше людей брали их в аренду. Поэтому на пляже в качестве развлечений устанавливали в то время качели, продавали сахарную кукурузу, напитки, люди устраивали пикники. Им также сдавали в аренду ротанговую мебель. Кто не купался, а таких было много, отдыхали на пляже, сидя в закрытых креслах.

Символами досуга эпохи модерн были купальные машиныФото: Анна САДОВНИКОВА

В начале XX века в Крыму насчитывалось порядка 30 купален. Самые крупные имели имена. Например, современное название пляжа «Хрустальный» пошло от названия купален «Хрустальные воды».

Совершать заплывы дамы не могли, поскольку костюмы для плавания были неудобныеФото: Анна САДОВНИКОВА

Узнать об истории Экспедиции подводных работ особого назначения гости и жители Севастополя могли на набережной Корнилова. Желающих учили вязать морские узлы и показывали погружение в море водолаза в полном снаряжении, которое называется «Трехболтовка». Весит такое 70 кило.

Публику знакомили с водолазными инструментами, которые использовались под водойФото: Анна САДОВНИКОВА

Вес водолазных галош по 10,5 кило, а шлема - 18,5Фото: Анна САДОВНИКОВА

Гости и жители Севастополя узнали о работе водолазовФото: Анна САДОВНИКОВА

Площадка ЭПРОН расположена на набережной КорниловаФото: Анна САДОВНИКОВА

Публику знакомили с водолазными инструментами, которые использовались под водой. Среди них: водолазный планшет, предназначенный для зарисовки, например, контура пробоины корпуса судна, а также водолазный светильник для подводного освещения. Нож для распутывания троса или веревки, в которых водолаз мог запутаться.

А ножом НК1 можно было подавать сигналы под водой, он выполняет также роль колокола, если ударять им об металлические ножны.

Даже маленькие севастопольцы захотели примерить элементы водлазного костюмаФото: Анна САДОВНИКОВА

Особый интерес у гостей и жителей города вызвала выставка уникальных фото.

- Многие оригиналы находятся в федеральных центральных музеях. Выставка раскрывает зарождение ЭПРОН в период становления и рассвета. Многие севастопольцы находят на фотовыставке те работы, в которых принимали участие их предки, - рассказал старший водолаз в школе водолазов в Севастополе Иван Сиваков.

За время проведения фестиваля не узнать было и кинотеатр «Победа», в котором реконструкторы восстановили атмосферу 1950-х годов. Одетые по моде тех лет перед зданием танцевали девушки и юноши. А сам кинотеатр украсили старинные афиши.

В 50-х годах к кинематографу относились с особым почетомФото: Анна САДОВНИКОВА

В то время музыку ставили на настоящем патефоне, а баянист-ветеран Первой мировой войны подыгрывал парам.

В 50-х годах к кинематографу относились с особым почетом. Об этом свидетельствует огромный транспарант, повешенный в холле кинотеатра. Надпись на нем гласит: «Кино в руках советских людей представляет огромную, неоценимую силу».

На втором этаже представлена фотовыставка, посвященная 70-летию кинотеатра. Ретро фотографии воссоздают картину прошлого и рассказывают посетителям об истории кинотеатра и кинематографа.

Фестиваль продлится в Севастополе до 15 сентября.