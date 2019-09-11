По центру Севастополя в троллейбусе разъезжали индейцы

- Скажите, мы доедем на этом дилижансе в Сан-Франциско? – посреди дня обратилась к пассажирке в троллейбусе девушка в костюме американской дамы в эпоху золотой лихорадки.

Американские старатели повеселили пассажировФото: Анна САДОВНИКОВА

- Что? А, нет! Этот только в Камыши идет (Камышовая бухта в Севастополе), - ответила ей старушка, так и не поняв, что перед ней реконструкторы.

Семейная пара золотоискателей направляется на ЗападФото: Анна САДОВНИКОВА

Зато другие пассажиры брендированного троллейбуса №10 догадались, что перед ними разыгрываются сценки в рамках военно-исторического фестиваля и с удовольствием включились в игру.

Реконструкторы оказались одними из артистичныхФото: Анна САДОВНИКОВА

В течение дня различные исторические персонажи появлялись в общественном транспорте, удивляя и веселя публику своим видом.

- Посмотри, какая красивая шапочка у женщины! А у меня! Сделали на скорую руку. Хожу в рваных перчатках, - вели произвольный диалог муж и жена в роли американских старателей.

Причем они так вошли в образ, что выглядело это и, правда, словно они каким-то чудом перенеслись из прошлого в наш век.

- Ты только посмотри, все женщины ходят в таком непотребном виде, почти голые! – продолжала беседовать с мужем жена, одетая в закрытое платье.

Жену американского старателя удивили костюмы современных женщинФото: Анна САДОВНИКОВА

- Какое благословенное место, мы движемся в нужном направлении, - заигрывая, отвечал старатель.

По сценарию выяснилось, что они по ошибке сели в «дилижанс», который едет на Восток, а им надо на Запад и, назвав троллейбус адской машиной, вышли на остановке.

- Граждане, внимание! Свежие новости! – оповестил всех пассажиров громким голосом разносчик газет, забежавший в троллейбус на другой остановке. - На этом самом месте было совершенно дерзкое ограбление городового! Кроме этого, по городу разгуливают вооруженные до зубов римские легионеры, они очень опасны, будьте осторожны. Индейцы пытаются найти общий язык с местным населением. Американские старатели ищут в городе золото.

Газетчик рассказал пассажирам главные новостиФото: Анна САДОВНИКОВА

Севастопольцы узнали, что в троллейбусе было совершено ограбление городничегоФото: Анна САДОВНИКОВА

У большинства пассажиров действительно округлялись глаза от удивления, видя, как в троллейбус заходят разрисованные индейцы в своих красочных костюмах. У одного из них, кажется, даже висел на поясе снятый с врага скальп...

Пассажиры очень удивились, увидев заходящих в салон троллейбуса индейцевФото: Анна САДОВНИКОВА

Индейцы развлекали публику игрой на своих музыкальных инструментах.

Исторические персонажи развлекали публику игрой на музыкальных инструментахФото: Анна САДОВНИКОВА

Индейцы, как живое племя стараются выжить в этом миреФото: Анна САДОВНИКОВА

С любопытством горожане рассматривали костюмы индейцевФото: Анна САДОВНИКОВА

Реконструкторы приехали из разных городов РоссииФото: Анна САДОВНИКОВА

Разбавили скучную поездку в транспорте по городу и древнерусские музыканты, которые к тому же исполняли забавные частушки.

Древнерусский ансамбль играл на старинных инструментахФото: Анна САДОВНИКОВА

Исторические персонажи позволяют погрузиться в эпоху своего времениФото: Анна САДОВНИКОВА

Ансамбли создают потрясающую атмосферу и настроениеФото: Анна САДОВНИКОВА

Программа меняется через день. Гости и жители Севастополя могут увидеть также античных воинов, горожан XIX века, солдат Крымской войны и музыкантов времен ВОВ.

- Когда они исполняли знаменитую «Катюшу» практически весь троллейбус подпевал. Очень душевная сцена была, когда солдат Крымской войны зачитывал письмо, написанное домой. Многие севастопольцы растрогались, - рассказала «КП» координатор площадки «Театральный троллейбус» Мария Маркова.

Каждый день с 9 по 12 сентября с 12.00 до 17.00 часов друг за другом заходят актеры и реконструкторыФото: Анна САДОВНИКОВА

Добавив, что театр на колесах – это нечто новое, как для Севастополя, так и для организаторов.

Каждый день с 9 по 12 сентября с 12.00 до 17.00 часов друг за другом заходят актеры и реконструкторы, которые позволяют погрузиться в эпоху своего времени.

Герои проваливаются в настоящее и пытаются найти свое место в нашем миреФото: Анна САДОВНИКОВА

- Они как бы проваливаются в наше настоящее, пытаются найти свое место в нашем мире, осваиваются и, конечно, выполняют свои задачи. Например, легионеры набирают новобранцев среди пассажиров, золотоискатели двигаются в сторону приисков, индейцы, как живое племя стараются выжить в этом мире, не потерять своих. А ансамбли создают потрясающую атмосферу и настроение.

РАСПИСАНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСА

В центр:

— на пр. Гер. Сталинграда в 13:15; 15:07; 16:50 — на ост. бухта Омега в 13:18; 15:09; 16:52 — на остановке Парк Победы в 13:22, 15:13, 16:54 — на пр. Октябрьской революции в 13:23; 15:14; 16:56 — на ул. Юмашева в 13:25, 15:16, 16:58 — на ул. Колобова в 13:25; 15:12; 17:00 — на ост. Студгородок в 13:31, 15:15, 17:05 — на ул. Меньшикова в 13:33, 15:17, 17:09 — на ост. ЦУМ в 13:33; 15:19; 17:11 — на ул. Репина в 13:34, 15:20, — на ул. Дм. Ульянова в 13:36, 15:21 — на ул. Гал. Петровой в 13:39, 15:23, — на ул. Железнякова в 13:40, 15:24, — на ул. Пожарова в 13:42, 15:25, — на пл. Восставших в 11:57, 13:44, 15:28, — на ул. Б.Морская в 12:02, 13:46, 15:30, — на пл. Ушакова в 12:04, 13:48, 15:32, — на пл. Суворова в 12:05, 13:49, 15:33, — на сквере Ленинского комсомола в 12:07, 13:51, 15:35 — на ДОФ в 12:08, 13:52, 15:36, — на пл. Лазарева в 12:11, 13:55, 15:39,

Из центра:

— на Центральном рынке в 12:13, 13:57, 15:41, — на ул. генерала Петрова в 12:15, 13:59, 15:43, — на ул. адмирала Октябрьского в 12:17, 14:01, 15:45 — на площади Восставших в 12:19, 14:03, 15:47, — на ул. Пожарова в 12:21, 14:05, 15:49, — на ул. Железнякова в 12:22, 14:06, 15:50, — на ул. Гал. Петровой в 12:23, 14:07, 15:51, — на ул. Дм. Ульянова в 12:24, 14:08, 15:52, — на ЦУМ в 12:28, 14:12, 15:56, — на ул. Меньшикова в 12:30, 14:14, 15:58, — на ост. Студгородок в 12:32, 14:16, 16:00, — на ул. Колобова в 12:35, 14:19, 16:03, — на ул. Юмашева в 12:37, 14:21, 16:05, — на ПОР в 12:39, 14:23, 16:07, — на парке Победы в 12:41, 14:25, 16:09, — на бухте Омега в 12:42, 14:26, 16:10, — на по. Гер.Сталинграда в 12:43, 14:27, 16:11, — на ост. Почта в 12:46, 14:30, 16:14.