2019-09-11T15:08:45+03:00
Происшествия

«Я командир взвода твой! Сюда иди!»: Замкомандира роты ДПС избивал подчиненных и получил срок

Одна из драк попала на видео
Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудник ГИБДД перегнул палку в обращении с подчиненными и поплатился свободойСотрудник ГИБДД перегнул палку в обращении с подчиненными и поплатился свободойФото: Евгения ГУСЕВА
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- Давай сюда ксиву! У тебя машину угнали! - грузный майор сбивает с ног инспектора ГИБДД. - За дело, а? За дело, нет? Сюда иди!

Каждую фразу заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД в Севастополе (а грузный майор - это он) обильно сдабривает нецензурщиной.

- Не дам я ксиву вам... - бормочет инспектор, поднимаясь с земли. - Вы вообще кто?

- Я командир взвода твой! - ревет мужчина и снова набрасывается на подчиненного.

Эта сцена попала на видео, а замкомроты - на скамью подсудимых.

Происшествие в ГИБДД Севастополя: Замкомандира роты ДПС избивает подчиненного.Оперативное видео Следственного комитета

Как выяснилось, пострадавший инспектор ДПС припарковал патрульную машину возле въезда на стоянку МРЭО, а двигатель оставил заведенным, двери - открытыми. Сам ушел по делам, оставив автомобиль без присмотра.

Замкомроты решил, что нужно проучить подчиненного, поэтому перепарковал авто и стал поджидать инспектора. Когда тот вернулся, командир заявил, что служебную машину угнали, и потребовал отдать ему служебное удостоверение. Когда инспектор отказался, офицер начал избивать подчиненного. В итоге у пострадавшего - сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Преступление выявила служба собственной безопасности УМВД России по Севастополю во время служебной проверки.

Следователи завели уголовное дело и выяснили, что месяцем ранее тот самый замкомроты избил еще одного подчиненного, на этот раз - в служебном кабинете. Его он обвинил в... нахождении на больничном, а также в том, что последний водил незарегистрированный автомобиль.

В итоге следователи собрали достаточно доказательств, чтобы замкомроты получил реальный срок.

- Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 3,5 лет в исправительной колонии, - рассказали в пресс-службе СКР. - Также он лишен специального звания «майор полиции». Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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