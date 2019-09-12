2019-09-11T18:47:07+03:00
Общество

Он нам чужой: В Ялте хотят поменять герб города

Новый символ предлагают дополнить изображением яхты
Надежда ДАЦЮК
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Администрация Ялты отправила герб на экспертизу Геральдическому совету при президенте РФАдминистрация Ялты отправила герб на экспертизу Геральдическому совету при президенте РФФото: Галина КОВАЛЕНКО
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На протяжении года власти Ялты не раз высказывались по поводу необходимости сменить нынешний герб города, утвержденный в 2015 году.

- Герб города - это не просто красивая эмблема. Он характеризует вектор движения региона и отражает то настроение, которое преобладает сегодня в обществе, - заявлял в августе глава администрации города Алексей Челпанов. - Мною неоднократно озвучивалась инициатива внести изменения в существующий герб Ялты. Этот вопрос поднимали и жители Ялты. По их словам, в гербе использованы скорее западноевропейские цвета, чем славянские. Изображенную символику многие ялтинцы называют «чужой», которая не отражает дух города.

Предложение о смене герба рассмотрели на заседании градостроительного совета администрации города. Затем представители администрации отправили письмо председателю Геральдического совета при президенте РФ - государственному герольдмейстеру Вилинбахову Глебу Вадимовичу, чтобы он оценил нынешний символ города и дал рекомендации по разработке нового.

Исторически у Ялты было три герба. Первый был утвержден в 1844 году. На голубом фоне крестообразно расположены две золотых ветви - лавровая и виноградная. Последняя обозначает виноделие, а лавр на гербе символизирует, что Ялта - единственное место в России, где это растение произрастает на открытом воздухе.

Герб Ялты 1844 год. Фото: newsmir.info

Герб Ялты 1844 год. Фото: newsmir.info

Второй герб был утвержден в 1968 году при советской власти. Красный и голубой - это отображение цвета государственного флага УССР, в составе которой был Крым. Также на гербе были солнце, море, виноградная лоза и лавровая ветвь. В верхней части располагались серп и молот.

Советский герб Ялты, 1968 год. Фото: geraldika.ru

Советский герб Ялты, 1968 год. Фото: geraldika.ru

Третий герб разработал заслуженный художник Украины Сергей Милокумов. Он был утвержден в 2005 году.

Герб, утвержденный в 2005 году. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Герб, утвержденный в 2005 году. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Позже, символ города претерпел небольшие изменения, но цвета и элементы города остались прежними. Изменилась лишь надпись на ленте. «Yalta URBS Meridialis» изменили на «Южная столица».

Действующий герб города. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Действующий герб города. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Автор Герба Сергей Милокумов не считает, что главный символ города нужно менять, ведь он «многолик и универсален».

- Его уникальность в том, что он одновременно и цитата из "Крымского гербовника", в котором собрана вся утвержденная геральдика полуострова, и символ волеизъявления городской громады, и высшая награда городу по велению царственной особы, - отмечает Милокумов.

По его словам, золотой лев, который расположился в центре герба, - это символ Солнца и царственной власти, мудрости, справедливости и покровительства.

- Думаю, и мудрость тройки победителей именно на Ялтинской конференции 45-го предопределила грядущим поколениям мирное сосуществование в Европе. Львы и сегодня (их более двухсот) охраняют в городе дворцы и усадьбы, украшают фасады зданий, дремлют с открытыми глазами под шум реки Дерекойки на мосту перед набережной, - добавляет автор.

Над золотой фигурой льва во главе щита расположились скрещенные золотые ветви лавра и виноградной лозы.

Милокумов говорит, что это эндемики, а лавр - еще и образ «славы» в победе над турецким десантом у деревни Шумы в 1774 году.

Серебряная «Башня Достоинства», которая расположилась над щитом, символизирует статус города и его духовный рост, уверяет художник.

МНЕНИЕ

Анатолий Мирзоян, председатель Совета старейшин Ялты:

- Герб художника Милокумова проходит все геральдические комиссии. Но в целом для народа непонятны некоторые символы. В нынешнем гербе есть моменты, которые нужно расшифровывать. Сегодня, когда Крым возвратился в состав России, возник вопрос: не вернуться ли нам к гербу, принятому при Николае II? Совет старейшин поддержал эту инициативу. Но нужно, чтобы в этом приняли участие художники, архитекторы, дизайнеры и внесли свои предложения. Пусть возьмут за основу царский герб Ялты и добавить элемент моря – яхту, например.

ИСТОЧНИК KP.RU

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