2019-09-12T14:22:09+03:00
Досуг

День города Судака 2019: Полная программа мероприятий

«Комсомолка» расскажет, куда пойти и чем заняться на День города Судака 2019
Александра КОРШУНОВА
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Визитная карточка, как Судака, так и всего Крыма - Генуэзская крепостьВизитная карточка, как Судака, так и всего Крыма - Генуэзская крепостьФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Судак - небольшой город в юго-восточной части Крыма в ближайшие выходные отметит свой День рождения. А дата-то совсем не маленькая – 1807 лет!

Как гласит история, город заложили предположительно в 212 году аланы. А знаменитая Генуэзская крепость была сооружена в шестом века по приказу болгарского хана.

После его завоевывала Османская империя, а в 1783 году город отошел к Российской империи вместе со всем Крымом.

Да, история у города действительно непростая и очень интересная. Но в этом году Судак отмечает хоть и не круглую, но весьма значительную дату.

И поэтому жителей и гостей курорта ждет масса приятных впечатлений и мероприятий на День города Судака 2019.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Дата: 14 сентября

9.00 – молебен за процветание и благополучие жителей города Судака (возле памятника Святителю Стефану Сурожскому);

Центральная набережная

9.00 – танцевальный fresh-проект «Жизнь в ритме спорта и танца». По программе запланирован зумба, самба и спортивные бальные танцы. В числе ведущих – хореографы, фитнес-тренеры, а также специальные гости – участники танцевальной смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

Кроме этого любой желающий сможет потренироваться в запуске воздушных змеев.

10.00 – выставка декоративно-прикладного творчества «Мастерство и вдохновение», мастер-классы от студии «Парк-арт»;

17.00 – концерт детских творческих коллективов. Музыка духового оркестра;

19.00 – торжественная часть. Гала-концерт с участием артистов Судака, кавер-группы « Tavrika», участников молодежного форума «Таврида 5.0»;

22.00 – праздничный фейерверк и танцевальная программа.

Но это еще не все сюрпризы!

Вечером гостей также ждет эффектный «шаропад» из полусотни гигантских разноцветных шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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