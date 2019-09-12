2019-09-12T16:09:16+03:00
Общество

В Крыму открыли комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы

Объекту уже дали имя C/2019 Q4 (Borisov)
Надежда ДАЦЮК
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Геннадий Борисов с собственноручно сконструированным телескопом. Фото: личный архивГеннадий Борисов с собственноручно сконструированным телескопом. Фото: личный архив
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Астроном из крымского поселка Научное Геннадий Борисов первым в мире увидел уникальную межзвездную комету, которая прилетела из-за пределов Солнечной системы. Объекту присвоили номер C/2019 Q4 и дали имя - Borisov.

Телескоп, через который крымчанин увидел комету, астроном сконструировал сам, а наблюдения проводил в обсерватории Margo.

- Полгода назад у меня заработал новый телескоп, более мощный. 30 августа я увидел объект и подумал, что это комета. Свои данные я отправил в Центр малых планет в Гарвард, - рассказывает Геннадий Борисов. "КП-Крым".

По его словам, объект выложили на международную страницу подтверждения.

- Уже через несколько дней стало понятно, что это комета реальная, и она существует. Начали появляться сведения, что орбита кометы уникальна. Она летит не по параболической, а по гиперболической орбите. Это говорит о том, что комета не является объектом нашей Солнечной системы, а прилетела издалека. Потом она снова улетит в далекий космос, - говорит астроном.

Недавно Центр малых планет выпустил циркуляр об открытии новой кометы, в котором указано, что Геннадий Борисов открыл комету C / 2019 Q4.

Астроном отмечает, что теперь ему предстоят не менее интересные исследования объекта.

- Наблюдение кометы можно вести еще год. Главное открытие еще впереди, предстоит исследовать физические свойства, - рассказывает Борисов.

Крымчанин работает инженером Южной наблюдательной станции Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ).

Первую комету он открыл в 2013 году, а затем до 2019 года - еще шесть. За семь открытых объектов астроном получил три мировых премии Вильсона.

СПРАВКА «КП»

Названия кометам присваиваются по своеобразной формуле. C /2019 Q4 (Borisov): первая буква (С) – одна из пяти групп, к которой относят новый объект, затем год (2019), половина месяца, в которой сделано открытие (Q) и порядковый номер открытия в этот период месяца (4).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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