2019-09-14T17:50:56+03:00
Туризм

Природа - незабываемая, сервис - удовлетворительный: Как оценивают туристы отдых в Крыму

Корреспондент "КП-Крым" провел опрос в аэропорту Симферополя
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Российские туристы довольны отдыхом в КрымуРоссийские туристы довольны отдыхом в КрымуФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Несмотря на то, что лето уже прошло, в Крыму - разгар бархатного сезона. Чтобы узнать мнение туристов об отдыхе на полуострове, корреспондент "КП-Крым" провел опрос в симферопольском аэропорту.

В целом, все опрошенные положительно отзывались о проведенном отпуске. Гости Крыма отметили необычайно красивую природу, решение некоторых транспортных проблем, чистое море. Но сервис, по мнению отдыхающих, по-прежнему оставляет желать лучшего.

Опрос туристов покидающих Крым в симферопольском аэропорту."КП-Крым" узнала какие впечатления остались у туристов от отдыха на полуостровеИван КОСТОГРЫЗОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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