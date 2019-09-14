Природа - незабываемая, сервис - удовлетворительный: Как оценивают туристы отдых в Крыму
Несмотря на то, что лето уже прошло, в Крыму - разгар бархатного сезона. Чтобы узнать мнение туристов об отдыхе на полуострове, корреспондент "КП-Крым" провел опрос в симферопольском аэропорту.
В целом, все опрошенные положительно отзывались о проведенном отпуске. Гости Крыма отметили необычайно красивую природу, решение некоторых транспортных проблем, чистое море. Но сервис, по мнению отдыхающих, по-прежнему оставляет желать лучшего.
Опрос туристов покидающих Крым в симферопольском аэропорту."КП-Крым" узнала какие впечатления остались у туристов от отдыха на полуостровеИван КОСТОГРЫЗОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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