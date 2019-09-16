2019-09-16T13:38:05+03:00
Общество

Севастопольцы получают удостоверения космонавта в семейном парке «Космодрайв»

Посетители парка встречают штурмовики из фантастической саги «Звездные войны»
Надежда ДАЦЮК
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Центрифуга разворачивает во все стороны на 360 градусов. Фото: geometriaЦентрифуга разворачивает во все стороны на 360 градусов. Фото: geometria
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В Севастополе открылся парк приключений для всей семьи «Космодрайв». Первые севастопольцы города-героя уже получили удостоверение космонавта.

Документ может получить любой посетитель «Космодрайва», который испытает свой вестибулярный аппарат на специальном тренажере.

В семейном парке можно также увидеть оснащение Международной космической станции и отправиться к новым мирам. Ограничений по возрасту практически нет - посещать парк могут все желающие в возрасте от 2 до 102 лет.

В космическом парке каждый час «рождаются» новые галактики, создаются вселенные в пробирках, а каждые полчаса «танцуют» и «поют» молнии.

ШТУРМОВИКИ ИЗ «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»

Приключения начинаются прямо с порога: посетителей встречают колоритные штурмовики из грандиозной фантастической саги «Звездные войны». Дальнейший маршрут зависит от интересов: кто-то сразу отправится спасать марсианскую станцию, других же привлекут познавательные зоны.

Еще одна изюминка парка - интерактивность происходящего. Посетители «Космодрайва» становятся главными действующими лицами космических приключений. Только здесь можно оказаться в кресле ученого-испытателя, а потом и астронавта.

ОЦЕНИТЕ СВОЙ ВЕС НА ЮПИТЕРЕ

В космическом парке можно рассмотреть планеты и их спутники, послушать искажение голоса в атмосфере Марса, узнать, сколько вы будете весить на Юпитере, а после на собственный страх и риск сесть в тренажер для космонавтов.

ЦЕНА

Фото: geometria.ru

Фото: geometria.ru

Все дети до 3 лет включительно посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее читайте здесь: https://vk.com/topic-171637981_39678509.

«Космодрайв» будет работать до 13 октября в ТЦ «New Соловьи» на ул. Соловьева, 12, 2-й этаж.

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

ИСТОЧНИК KP.RU

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