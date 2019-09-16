В Севастополе украли программу, которая вызывает катастрофы

В Севастополе прошли съемки боевика «Тайфун», во время которых Инкерманский карьер был на время превращен в Сирию.

Режиссер мини-сериала - Сергей Попов. Он известен своими работами «Седьмая руна», «Дорога на Берлин», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Выхожу тебя искать».

Сюжетная линия боевика следующая: ученый, выросший в детдоме, разработал уникальную программу под названием «Тайфун». С ее помощью можно управлять погодой в мире. У гения, которого в детстве унижали, в руках оказывается опасная игрушка. «Тайфун» может вызвать цунами, ураганы, землетрясения и привести мир к краху.

В съемках участвовала также севастопольская морская пехотаФото: Анна САДОВНИКОВА

- Ученый попадает в аварию. Рядом по случайности оказывается авантюристка, которую играет актриса Марина Васильева, - рассказывают «КП-Крым» участники съемок.

Актеры готовятся к следующему эпизоду, а пока отдыхают в тениФото: Анна САДОВНИКОВА

Видя человека без сознания, рядом с которым лежит ноутбук, девушка хватает технику и удирает с места ДТП. Героиня еще не знает, что в этом самом ноутбуке находится опасная программа. Понимает она это, когда все мировые спецслужбы начинают на нее охоту.

Во время съемок происходит уничтожение колонны наших солдат боевикамиФото: Анна САДОВНИКОВА

- Про таких, как героиня Марины говорят: «огонь девчонка»! Она управляет разными видами транспорта, быстро бегает, не боится прыгать с высоты. Обычно, когда столько трюковых сцен, для актрисы берут несколько дублерш. Мне же, за свою практику, пришлось участвовать во многих трюковых жанрах. Поэтому все сложные моменты за Марину делала я одна, - говорит каскадер Инна Малышева из Севастополя.

Гример завершает образ герояФото: Анна САДОВНИКОВА

Один из зрелищных эпизодов снимался в Инкермане. Это воспоминания главного героя фильма о военных событиях в Сирии. Уничтожение колонны наших солдат боевиками. В гуще событий - два друга (майор и капитан). На помощь российским военнослужащим летит вертолет, чтобы забрать их из горячей точки. Майор успевает спастись, а капитан нет.

- Только потом выяснится, что его в Сирии возьмут в плен. Друзья столкнутся по разные стороны баррикад - майор работает в ФСБ, а бывший капитан стал по воле судьбы наемником и также гоняется за программой «Тайфун», - рассказывает пиротехник, участник съемочного процесса Вячеслав Мирошников.

Для съемок подобрали фактурных актеровФото: Анна САДОВНИКОВА

В съемках участвовали севастопольская морская пехота, СОБР, авиация Черноморского флота. Военнослужащие были со своим оружием, но с холостыми патронами.

Когда садился вертолет, снимать было очень сложноФото: Анна САДОВНИКОВА

Зрителям мини-сериал покажут в 2020 году.