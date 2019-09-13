Проверки не помогли: Торговые центры Крыма все еще опасны

Торговые центры Крыма, в большинстве своем, не соответствуют нормам пожарной безопасности. Причем эта проблема характерна для всего Южного федерального округа. Однако лидерами нарушений противопожарных норм являются именно Крым и Краснодарский край.

- Практически каждый второй проверенный объект массового пребывания людей и почти все торгово-развлекательные центры не соответствуют требованиям пожарной безопасности, - сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Только в прошлом году, говорит глава Совбеза, в округе было зарегистрировано больше 59 тысяч пожаров и возгораний сухостоя. На пожарах погибли 722 человека. А вероятность возникновения новых – сохраняется, пишет «Интерфакс».

Напомним, что с марта прошлого года, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», по всей стране прокатилась волна проверок правил пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Не стал исключением и Крым. За несоблюдение противопожарных норм, в частности, на долго был закрыт драмтеатр имени Горького в Симферополе. До сих пор остается закрытым торговый центр «Палас».