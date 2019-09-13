Пятница, 13е: верят ли крымчане в мистику?

Сегодня пятница, 13-е. Суеверные люди считают этот день мистическим и неблагоприятным. До сих пор неизвестно, почему люди с таким предубеждением относятся к этой дате. КП-Крым решила узнать - верят ли в мистику жители полуострова?

Григорий НАЗАРОВ, пресс-секретарь АО «ВАД»

- Строители «Тавриды» ведут работу круглосуточно, невзирая на даты. Нас ничто не остановит, мы ведем работу по графику и при любых условиях. Даже в пятницу, 13.

Ефим ФИКС, вице-спикер парламента РК:

- Пятница – нормальный день накануне выходных. Ну и что, что 13-е? Правда, на этой неделе выходных у меня как раз не будет, потому что после выборов идет решение вопросов, связанных с формированием власти, подготовка сессий Государственного совета.

Прохор БУРКАЛЬЦЕВ, пчеловод:

- Почти не верю в приметы и в пятницу, 13. Но люблю фильмы смотреть про всякого рода мистику. Единственное суеверие - это не прогнозировать, сколько меда откачаю. И не говорю осенью о том, сколько у меня ульев с пчелами, потому что к весне их может оказаться гораздо меньше.

Платон БЕСЕДИН, писатель:

- Нет у меня никаких предубеждений в отношении пятницы, 13. Считаю, что это искусственная вещь, ни с какими страшными событиями она не связана. Мне кажется, что пятница, 13 - это отдельный филиал Хэллоуина. Как Хэллоуин популяризируют, чтобы иметь на этом хорошие денежки (мы ведь живем в либеральном рыночном обществе, в товарно-денежных отношениях), так популяризируют и пятницу, 13 - во многом за счет знаменитого одноименного фильма. Пока это не настолько коммерчески яркий продукт, как Хэллоуин, но все к тому движется.

Елена СЕРГА, пресс-секретарь Севастопольского ТЮЗа:

- У нас в этот день премьера нового спектакля «Лайк или дислайк». Постановка очень крутая, и мы надеемся, что это мистическое число никак не повлияет. Черных кошек на сцену выпускать не будем, мышей – тоже. Единственное суеверие, которого придерживаются наши артисты, - не давать никаких интервью до первого спектакля.