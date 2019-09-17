2019-09-17T11:40:46+03:00
Политика

Украина попыталась сорвать выступления представителей Крыма на совещании ОБСЕ в Варшаве

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Анастасия ЖУКОВА
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Мария Волконская. Скриншот видеоМария Волконская. Скриншот видео
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Крымские журналисты рассказали о ситуации со свободой слова и СМИ на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ, которое проходит в Варшаве (Польша).

НЕХИТРЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ

Представители Украины дважды пытались сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской, заявляя, что участие в заседании представителя Крыма якобы противоречит принципов ОБСЕ. В очередной раз представители незалежной обвинили Россию в "аннексии" полуострова и попросили модератора лишить выступающего слова и покинуть зал.

Модератор отклонил заявление.

Украина попыталась сорвать выступление крымчан на секции ОБСЕ.Видео: Крымская газета

- Хочу обратить внимание на важнейший аспект звучащей из уст представителей ряда западных государств критики в отношении якобы имеющей место политики притеснения журналистов со стороны властей, которую, отрабатывая нехитрый политический заказ, регулярно подхватывают на Украине. Она в абсолютной своей массе основана на непроверенной, и политически ангажированной информации, - заявила Волконская.

МИР ТЫСЯЧИ ГЛАЗ

Также слово предоставили шеф-редактору Крымского информационного агентства Ольге Леоновой. Она подчеркнула, что любой желающий может наблюдать за жизнью полуострова с помощью соцсетей, онлайн-трансляций, веб-камер. Можно увидеть, как проходят местные выборы, какая погода на улице. Можно прочесть, на что жалуются и чему радуются рядовые крымчане.

- Наш мир становится миром тысячи глаз, миром очевидцев. Мы, крымчане, на этой международной демократической площадке призываем всех кто хочет не боятся и приехать к нам в Крым и увидеть все то, что у нас происходит. Наши радости и печали, наши обиды, горести и ликования. Приезжайте, это не только безопасно, это еще и очень интересно, - заключила Ольга Леонова.

Ольга Леонова. Скриншот видео

Ольга Леонова. Скриншот видео

А В ЭТО ВРЕМЯ

"А я хочу подарить вам на память монетку!"

Журналист телеканала "Крым24" Александр Макарь перед заседанием ОБСЕ столкнулся в коридоре со съемочной группой телеканала ATR - украинского СМИ, принадлежащего организатору энергетической и продовольственной блокад Крыма Ленуру Ислямову (в России находится в розыске по обвинению в диверсии).

Александр Макарь. Скриншот видео

Александр Макарь. Скриншот видео

- Скажите, а сколько стоит быть рабом в стране? - бесцеремонно спросил на камеру крымчанина украинский журналист.

- Я себя считаю свободным человеком, который живет у себя на родине, и полуостров вернулся на свою родину, - парировал Александр Макарь. - Я вас никоим образом не оскорблял, потому что вы коллега. Хочу вам на память подарить монетку с Крымским мостом.

Подарок журналисты ATR не взяли, но Александр Макарь в очередной раз заявил украинским журналистам, что свобода слова в Крыму есть, никого на полуострове не ущемляют, а гостей из Украины с удовольствием ждут в гости.

Украинские журналисты пытались спровоцировать крымчанина в кулуарах ОБСЕ в Варшаве.Видео: Крым24

ИСТОЧНИК KP.RU

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