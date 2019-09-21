Культурный позор Ялты: Могила сестры Чехова ждет бюджетных денег

В Ялте еще в 2012 году с могилы сестры Антона Павловича Чехова, Марии Павловны неизвестные украли бронзовый барельеф с ее профилем. Тогда поиски результатов не дали. Сегодня, спустя пять лет после вхождения Крыма в состав РФ, изуродованное вандалами надгробие до сих пор не восстановлено. Власти не вспомнили о нем даже в августе, когда в Ялте проходили памятные мероприятия в честь Марии Чеховой.

Сегодня в Крыму часто вспоминают голодные украинские годы и противопоставляют те времена нынешним достижениям российского полуострова.

Но местные власти до сих пор не могут найти ни времени, ни денег на восстановление надгробия человека, так много сделавшего для Ялты.

- Трудно сказать, кто именно отвечает за сохранность надгробия Чеховой. Сам музей имени Антона Павловича не находится в подчинении ялтинского муниципалитета. Он в прямом подчинении Министерства культуры Крыма, - рассказывает «КП- Крым» Лариса Ковальчук, начальник ялтинского управления культуры. - В то же время, захоронение находится не на территории музея, поэтому едва ли это их зона ответственности.

Действительно, в Министерстве культуры республики КП-Крым сообщили, что если захоронение не закреплено за конкретным учреждением, то это ответственность ялтинского муниципалитета. Ведь за состояние кладбищ отвечают именно местные власти.

Но в ялтинской администрации «могильный вопрос» списывают на республиканские власти. И круг замыкается.

Как пояснил генеральный директор ООО Ялтинская похоронная компания Андрей Игнатьев, надгробие и барельеф на могиле Марии Чеховой находятся на балансе Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма.

- Сейчас в комитет направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения финансирования на восстановление барельефа. Выполнить данные работы за счет средств муниципального бюджета Ялты не представляется возможным, - заключил Игнатьев

Интересно, что еще недавно местные жители собирались за свои деньги восстановить барельеф, но сделать это не разрешает закон. Достаточно вспомнить скандал с заменой надгробия герою Крымской войны Николаю Костомарову в Севастополе. Тогда немного треснувшее старинное надгробие, за частные средства, заменили современным новоделом. Он не пришелся по вкусу горожанам и в ситуацию вмешалась полиция.

- Уход за могилами известных людей – это, в основном, общественная инициатива, - рассказывает КП-Крым реставратор и историк Алена Белова. – Очень мало подобных захоронений находятся непосредственно на балансе госучреждений. А потому и требовать от властей их реставрации достаточно трудно. Это куда больше вопрос совести местных чиновников.

Реставрацией любого исторического объекта, отмечает Белова, должны заниматься профессионалы. Ведь существует вероятность нанести еще больший ущерб памятнику из-за отсутствия должных навыков.

А профессионалам, как известно, нужно платить. И пока одни ищут деньги, а другие их ждут, крымчанам придется терпеливо пожить с этим культурным позором.