«Свадьба сорвалась из-за убийства, которое я не совершал»

Четыре года влюбленные Валерий и Александра из Сак не могут пожениться. Всему виной нападение бомжа на мать девушки, после которого сам нападавший умер. В убийстве бездомного обвинили Александра. И хотя три суда присяжных оправдали парня, ему до сих пор грозит тюрьма.

ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ И ВСТРЕТИЛ ЕЕ

История любви 22-х летней Валерии и 26-летнего Александра началась в 2015 году. Молодой человек работал на стройке в Москве. В первый же день по возвращению в родной городок Александр встретил Валерию и понял, что это любовь. Девушка ответила взаимностью.

Влюбленные решили жить вместе и копить на свадьбу. Но, торжеству было не суждено случиться.

РОКОВОЙ ДЕНЬ

27 октября 2017 года Александр Буянов нашел избитой Ольгу - маму своей девушки. Оказалось, что ее покалечил бомж, с которым женщина распивала спиртное. У Ольги была рассечена голова и переломан позвоночник.

Чтобы выяснить причины случившегося, Александр и брат пострадавшей по имени Олег отправились в бытовку к бомжу.

- Я хотел узнать, зачем он ее избил, но в ответ услышал маты, - рассказывает КП-Крым Александр. - Тогда я ударил его по лбу дощечкой от старого ящика. Трухлявая палка сразу сломалась на две части. Но бомж не угомонился, и я несколько раз ударил его по рукам, которыми он прикрывал лицо. После я ушел, а бездомный продолжал материться вслед.

На улице молодого человека ждала возлюбленная Валерия с ее дядей, который тоже заходил в бытовку на три минуты. Что он там делал, Александр не знает.

ПОДПИСАЛ СЕБЕ ПРИГОВОР

Когда «теща» обратилась за помощью к медикам, фактом ее избиения заинтересовались полицейские. Ночью следователи попросили Валерию и Александра явиться в отдел, чтобы подписать протокол об избиении их мамы. Молодых допрашивали в разных кабинетах. После следователи сказали, что бомж попал в больницу, и Буянов должен заплатить за его лечение.

Тем временем подоспевшие в участок родители Александра выяснили, что бездомный скончался от остановки кровообращения. О том, что обидчика гражданской тещи больше нет, молодой человек услышал уже утром.

- Когда сына увозил конвой в Следственный комитет, мы смогли крикнуть ему вслед, что бездомный скончался. Но у него были переломаны ребра. Значит, бомжа явно кто-то еще избил, уже после ухода сына, - делится своими предположениями отец Александра Дмитрий Ходаков.

По словам родственников, в СК Александра убедили, что если он подпишет явку с повинной, то ему ничего не будет. Но это был блеф: на руках у следствия был убитый и был виновник.

Попытки защиты доказать, что Александр не наносил бездомному сильных ударов и тем более, не ломал ему ребра, успехом не увенчались. Не помогла даже экспертиза, показавшая, что на орудии убийства - трухлявой дощечке, не было эпидермиса погибшего, а на руках Александра отсутствовали следы драки.

Следствие не смутило и то, что заходивший в бытовку после Александра Олег отрицал свое присутствие. Несмотря на показания свидетелей.

11 МЕСЯЦЕВ РАЗЛУКИ

В итоге Александр оказался на скамье подсудимых. Первый суд решил отправить его под домашний арест. Парню предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Так прошли 11 месяцев, и все это время Валерия с Александром не виделись. Ведь девушка проходила по делу в качестве свидетеля.

Когда мера пресечения была изменена, и влюбленные смогли увидеться, Александр подарил возлюбленной обручальное кольцо. Но ожидание свадьбы затянулось на годы.

Александру сменили статью на «Умышленное убийство». Далее последовали три суда присяжных. Первые два - единогласно оправдали Буянова. Но решения были обжалованы прокуратурой.

В июне этого года обвинение смягчило статью, переквалифицировав на изначальную.

Третий суд присяжных состоялся 17 сентября этого года. Молодого человека в очередной раз оправдали. Но за его невиновность выступили трое из шести присяжных. Хотя и это прецедент. Поскольку оправдательных приговоров по подобным обвинениям в России почти не выносится.

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

Адвокат Александра подозревает, что и на следующий оправдательный приговор будет подана апелляция, а решение аннулируют.

– Я считаю, что это позиция прокуратуры, - говорит защитник Анатолий Туйсузов. - Если они не подадут апелляцию, то им придется признать, что дело было сфальсифицировано и обвинение было предъявлено незаконно. Тогда Александр будет иметь право на моральную компенсацию.

КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ

Валерия о пышной свадьбе уже даже не мечтает. Надеется хотя бы на торжество в кругу семьи. У молодых не осталось ни денег, ни сил.

Но если Александра упекут в тюрьму, невеста обещает его дождаться. Она уверена - возлюбленный никого не убивал.