2019-09-19T09:10:11+03:00
Происшествия

«Свадьба сорвалась из-за убийства, которое я не совершал»

Трижды оправданный присяжными житель Крыма может сесть на 11 лет
Юлия МИХАЙЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
История любви 22-х летней Валерии и 26-летнего Александра началась в 2015 году. Фото: семейный архивИстория любви 22-х летней Валерии и 26-летнего Александра началась в 2015 году. Фото: семейный архив
Изменить размер текста:

Четыре года влюбленные Валерий и Александра из Сак не могут пожениться. Всему виной нападение бомжа на мать девушки, после которого сам нападавший умер. В убийстве бездомного обвинили Александра. И хотя три суда присяжных оправдали парня, ему до сих пор грозит тюрьма.

ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ И ВСТРЕТИЛ ЕЕ

История любви 22-х летней Валерии и 26-летнего Александра началась в 2015 году. Молодой человек работал на стройке в Москве. В первый же день по возвращению в родной городок Александр встретил Валерию и понял, что это любовь. Девушка ответила взаимностью.

Влюбленные решили жить вместе и копить на свадьбу. Но, торжеству было не суждено случиться.

РОКОВОЙ ДЕНЬ

27 октября 2017 года Александр Буянов нашел избитой Ольгу - маму своей девушки. Оказалось, что ее покалечил бомж, с которым женщина распивала спиртное. У Ольги была рассечена голова и переломан позвоночник.

Чтобы выяснить причины случившегося, Александр и брат пострадавшей по имени Олег отправились в бытовку к бомжу.

- Я хотел узнать, зачем он ее избил, но в ответ услышал маты, - рассказывает КП-Крым Александр. - Тогда я ударил его по лбу дощечкой от старого ящика. Трухлявая палка сразу сломалась на две части. Но бомж не угомонился, и я несколько раз ударил его по рукам, которыми он прикрывал лицо. После я ушел, а бездомный продолжал материться вслед.

На улице молодого человека ждала возлюбленная Валерия с ее дядей, который тоже заходил в бытовку на три минуты. Что он там делал, Александр не знает.

ПОДПИСАЛ СЕБЕ ПРИГОВОР

Когда «теща» обратилась за помощью к медикам, фактом ее избиения заинтересовались полицейские. Ночью следователи попросили Валерию и Александра явиться в отдел, чтобы подписать протокол об избиении их мамы. Молодых допрашивали в разных кабинетах. После следователи сказали, что бомж попал в больницу, и Буянов должен заплатить за его лечение.

Тем временем подоспевшие в участок родители Александра выяснили, что бездомный скончался от остановки кровообращения. О том, что обидчика гражданской тещи больше нет, молодой человек услышал уже утром.

- Когда сына увозил конвой в Следственный комитет, мы смогли крикнуть ему вслед, что бездомный скончался. Но у него были переломаны ребра. Значит, бомжа явно кто-то еще избил, уже после ухода сына, - делится своими предположениями отец Александра Дмитрий Ходаков.

По словам родственников, в СК Александра убедили, что если он подпишет явку с повинной, то ему ничего не будет. Но это был блеф: на руках у следствия был убитый и был виновник.

Попытки защиты доказать, что Александр не наносил бездомному сильных ударов и тем более, не ломал ему ребра, успехом не увенчались. Не помогла даже экспертиза, показавшая, что на орудии убийства - трухлявой дощечке, не было эпидермиса погибшего, а на руках Александра отсутствовали следы драки.

Следствие не смутило и то, что заходивший в бытовку после Александра Олег отрицал свое присутствие. Несмотря на показания свидетелей.

11 МЕСЯЦЕВ РАЗЛУКИ

В итоге Александр оказался на скамье подсудимых. Первый суд решил отправить его под домашний арест. Парню предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Так прошли 11 месяцев, и все это время Валерия с Александром не виделись. Ведь девушка проходила по делу в качестве свидетеля.

Когда мера пресечения была изменена, и влюбленные смогли увидеться, Александр подарил возлюбленной обручальное кольцо. Но ожидание свадьбы затянулось на годы.

Александру сменили статью на «Умышленное убийство». Далее последовали три суда присяжных. Первые два - единогласно оправдали Буянова. Но решения были обжалованы прокуратурой.

В июне этого года обвинение смягчило статью, переквалифицировав на изначальную.

Третий суд присяжных состоялся 17 сентября этого года. Молодого человека в очередной раз оправдали. Но за его невиновность выступили трое из шести присяжных. Хотя и это прецедент. Поскольку оправдательных приговоров по подобным обвинениям в России почти не выносится.

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

Адвокат Александра подозревает, что и на следующий оправдательный приговор будет подана апелляция, а решение аннулируют.

– Я считаю, что это позиция прокуратуры, - говорит защитник Анатолий Туйсузов. - Если они не подадут апелляцию, то им придется признать, что дело было сфальсифицировано и обвинение было предъявлено незаконно. Тогда Александр будет иметь право на моральную компенсацию.

КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ

Валерия о пышной свадьбе уже даже не мечтает. Надеется хотя бы на торжество в кругу семьи. У молодых не осталось ни денег, ни сил.

Но если Александра упекут в тюрьму, невеста обещает его дождаться. Она уверена - возлюбленный никого не убивал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Феодосии сгорело 45 гектаров сухой травы
В Крыму выставили на продажу два пансионата и остатки госдачи Брежнева
Погода в Крыму на 19 сентября: облачно и ветрено
Многодетные семьи Крыма могут получить почти полмиллиона на погашение ипотеки
Аксенов объяснил причину отставки всех глав городов и районов Крыма
В Симферополе снизились цены на бензин
В Севастополе салон часов обокрали на два миллиона рублей
Капитан «Норда» уезжает из Крыма на Дальний Восток
Парк Мира в Симферополе ждет благоустройство
Все главы городов и районов Крыма подали в отставку
Вандалы испортили новую плитку на набережной Симферополя
В Симферополе до конца года появятся 75 «умных остановок»
Для Крыма закупят 17 мобильных диагностических медкомплексов
В Симферополе ввели карантин из-за американской белой бабочки
В центре Симферополя сбили мотоциклиста. Машины встали в пробке
Иностранец в Крыму занимался нелегальными перевозками
В Ялте задержали «торговцев» паспортами России
Чудесное спасение: В Крыму косуля заблудилась на дачном участке
На улице Сельской в Симферополе на полтора месяца перекроют движение