2019-09-19T19:41:06+03:00
Общество

«SKODA Кроха»: Как сказочные герои симферопольским детишкам о ПДД рассказали

Компания «БЛИК-АВТО» проводит уроки безопасности для школьников
Анастасия ЖУКОВА
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Аниматоры помогают ребятам быстрее изучать ПДДАниматоры помогают ребятам быстрее изучать ПДД
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- Да что же это такое? Штраф, штраф, штраф… - сокрушается на сцене пират. – Как у вас тут на суше все сложно! Разве нельзя просто взять машину и поехать, как хочется?

- Не-е-ет! – кричат детишки. – Нужно знать правила дорожного движения!

И первоклассники Симферопольской академической гимназии вместе с пиратом и другими сказочными героями вспоминают, что означают цвета светофора и основные дорожные знаки. Ребятишки отлично знают, что переходить дорогу надо только по пешеходному переходу – «зебре» - и только тогда, когда загорается зеленый «человечек».

- А еще меня оштрафовали за танцы на проезжей части… - продолжает печалиться пират.

- Ты что, пират?! – удивляются дети. – Так же нельзя!

- Я вам сейчас покажу, как я танцевал! Разве можно за такое штрафовать?

Пират на суше заработал кучу штрафов!

Пират на суше заработал кучу штрафов!

И пират разучивает с малышами веселый танец. Исполнять его, конечно, лучше подальше от дороги.

- Уже в четвертый раз мы проводим уроки безопасности «Skoda Кроха». Это федеральная программа марки «Skoda», проходит во всех городах России, в том числе – в Симферополе, - рассказывает Евгения Качина, маркетолог компании «Блик Авто» - единственного официального дилера марки «ŠKODA» в Крыму. – Программа ориентирована на учеников начальной школы, в основном – работаем с первоклашками. Мы объясняем им в игровой форме основные правила дорожного движения: что такое светофоры, пешеходные переходы, как нужно себя вести при переходе через дорогу.

Театрализованное представление с пиратом в главной роли приводит малышей в восторг. После игрового занятия всем ребятишкам вручают воздушные шарики и подарки от марки «ŠKODA».

"БЛИК-АВТО" - семейный бренд

"БЛИК-АВТО" - семейный бренд

- Бренд «ŠKODA» - семейный, мы пропагандируем семейные ценности и в своей работе много внимания уделяем комфорту всех членов семьи. Особая забота – конечно, о детях, и безопасность на дороге – это очень важно. Родители могут быть спокойны, зная, что их ребенок правильно переходит дорогу, осознает, что автомобиль – не игрушка. Для этого мы и проводим такие занятия «ŠKODA Кроха». К слову, на тест-драйвах все наши машины оборудованы детскими креслами в трех вариациях – в зависимости от возраста и веса ребенка. Так мы напоминаем родителям о безопасности детей, - продолжает Евгения Качина.

Зрителями стали ученики начальных классов

Зрителями стали ученики начальных классов

Пират прощается с ребятишками и обещает вернуться на следующий год, а малыши ждут его с нетерпением.

- Дети очень рады встрече! – говорит замдиректора Симферопольской академической гимназии по воспитательной работе Елена Аликаева. – «Блик Авто» всегда в доступной и познавательной форме рассказывает о правилах дорожного движения. Дети лучше всего обучаются в игре, поэтому такие интерактивные занятия очень хороши! Благодарим «Блик Авто» за сотрудничество, рады участвовать в других совместных мероприятиях.

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы аниматоров

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы аниматоров

СПРАВКА «КП»

«БЛИК-АВТО» — единственный официальный дилер ŠKODA в Крыму

Автомобили ŠKODA – это воплощение традиционного европейского качества, надежный автомобиль, который не подведет в любой ситуации.

Автоцентр «БЛИК-АВТО» успешно работает на рынке более 10 лет и занимается исключительно продвижением автомобильного бренда ŠKODA в Крыму.

Компания «БЛИК-АВТО» предоставляет полный спектр услуг по продаже, сервисному обслуживанию и гарантийному ремонту автомобилей марки ŠKODA.

В активе предприятия светлый и просторный шоу-рум, комфортная клиентская зона, детский уголок, а также зона технического обслуживания и склад оригинальных запасных частей/аксессуаров марки ŠKODA.

В нашем салоне представлен весь модельный ряд чешской автомобильной марки ŠKODA: Rapid, Octavia, Superb, Kodiaq. Приобретение автомобиля возможно во всех доступных комплектациях и цветовых решениях. На все модели предусмотрен предварительный тест-драйв. «Блик-авто», как ориентированная на клиентов компания помогает клиенту во всех вопросах, связанных с покупкой нового автомобиля. Поэтому в автосалоне оказываются услуги по кредитованию, лизингу, а также страхованию.

Все сотрудники «БЛИК-АВТО» проходят обучение по программе марки ŠKODA, а также специальные тренинги по продаже и техническому обслуживанию автомобилей данной марки. В дилерском центре действует накопительная дисконтная программа со скидкой до 10% на техническое и сервисное обслуживание.

Контакты

295050, Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская 165-Б

Отдел продаж: autosalon@skoda.blik-auto.ru

Отдел сервиса: servis@skoda.blik-auto.ru

Отдел продаж: +7 (978) 815-44-77 Отдел сервиса: +7 (978) 815-44-55

Сайт: www.blik-auto.ru

*на правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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