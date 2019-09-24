Солнце в Деве: Что говорят звезды о новом составе парламента Крыма

Прошла почти неделя с первой сессии второго созыва Госсовета Крыма. В парламент прошли 75 депутатов от партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Пока избиратели ждут от нардепов активных действий, «Комсомолка» узнала у астролога, каких действий можно ожидать от нового состава парламента.

- Депутатам второго созыва будет свойственна особая скрупулезность, методичность, тщательность, приверженность инструкциям и правилам (Солнце в Деве). Трезвый и рассудительный взгляд на вещи, большая работоспособность, - говорит «КП-Крым» астролог Ольга Измайлова. - В ситуациях необходимости быстрого принятия решений могут возникать ошибки и недоработки в результате излишней поспешности и импульсивности (Солнце поражено напряженными аспектами от других планет).

По словам Ольги Измайловой, от нового созыва депутатов следует ожидать «бурную законотворческую деятельность».

Астрологическая карта построенная на дату и время первого заседания депутатов второго созыва Госсовета РК

- Юпитер, который находится на вершине тау-квадрата, отвечает за юриспруденцию и законодательство. Однако, Юпитер полностью поражен напряженными аспектами от других планет - могут быть приняты совершенно авантюрные и непопулярные законы, указы, нормативные акты, - добавляет астролог.

Депутатов второго созыва - 75 человек. Среди них есть представители всех 12-ти знаков зодиака.

16 нардепов – представители стихии Огня (Овны, Львы, Стрельцы), 20 человек от стихии Земли – Тельцы, Девы и Козероги, 22 человека – представители стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолеи) и 17 человек представляют стихию Воды – это Раки, Скорпионы и Рыбы.

Самая многочисленная группа – представители стихии Воздуха.

- Близнецы, Весы и Водолеи дипломатичны, контактны, нестабильны, - отмечает астролог. - Эти люди умеют мастерски заводить новые контакты, собирать и использовать информацию, выделять главное и отсекать второстепенное. Быстро приспосабливаться к переменам. Их цели и планы могут меняться, их можно легко переубедить.

Представители стихии Земли - люди целеустремленные, консервативные, рассудительные и деловые.

Водные знаки (Раки, Скорпионы, Рыбы) восприимчивы, скрытны и наделены хорошей интуицией. Они думают не только о собственном благе, но и о благе других. Эмоции порой могут преобладать над разумом.

Представители огненной стихии (Овны, Львы, Стрельцы) любят управлять. Они – энергичные, предприимчивые и волевые люди. Упорно достигают своих целей, но могут быть несговорчивыми.

- Следует отметить один важный нюанс. Стихия огня «дружит» со стихией воздуха, а стихия земли «дружит» со стихией воды. Эти стихии являются взаимодополняющими. Представителям одной или дружественной стихии легче находить компромиссы и договариваться, т.к. им понятны и близки мотивации друг друга, - отмечает Ольга Измайлова.

- Таким образом, Овны, Львы и Стрельцы охотнее поддержат Близнецов, Весов и Водолеев. А Тельцы, Девы и Козероги быстрее найдут общий язык с Раками, Скорпионами и Рыбами. Объединив представителей дружественных стихий в две большие группы, мы не увидим существенного численного преимущества одних над другими (огонь+воздух= 38 депутатов и земля+вода=37 депутатов).

По словам астролога, во втором созыве депутатов не будет ярко выраженных лидеров и отстающих. Однако противостояний и дискуссий между ними не избежать – ведь они представляют разные партии.