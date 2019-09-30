В Севастополе черный риелтор выживает пенсионеров из квартир

Покупая долю в квартире, стоит помнить, что вместе с квадратными метрами вы покупаете соседей. И шансы, что они превратят вашу жизнь в ад, очень велики.

ВМЕСТО ЧЕРНОГО МОРЯ – ЧЕРНЫЙ РИЕЛТОР

72-летний Александр Карасев (имя и фамилия изменены, – ред.) перебрался в Севастополь из Москвы по совету медиков. Врачи ему рекомендовали пожить у Черного моря и подлечить суставы. Больные ноги Александр Иванович вылечил и теперь ходит без трости. Теперь у него частенько прихватывает сердце. А виной всему - новая недвижимость.

Карасев купил в 2016 году в Севастополе половину доли в трехкомнатной квартире, доставшейся брату и сестре Нечаевым по наследству. За 1,5 миллиона рублей мужчина выкупил 2 маленькие комнаты (10 и 12 кв. м), а третью сестра Нечаева обещала продать пенсионеру чуть позже. Но в 2019 году, когда речь зашла о продаже, женщина увеличила первоначальную стоимость на миллион.

- Предложила купить свою долю за 2,5 миллиона и заявила, что снижать цену не станет, а лучше продаст другому.

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ ПРОТИВ СТАРИКОВ

На такие условия Карасев не пошел. Комнату соседки размером в 18 квадратных метров быстро приобрел директор одного из риелторских агентств. Почти сразу коммерсант передарил свои доли матерям-одиночкам, воспитывающим на двоих пятерых детей.

- Нечаева продала свою долю черному риелтору, ранее судимому за мошенничество с недвижимостью в крупном размере, - рассказывает КП-Крым Карасев. – После он свою четверть подарил одной многодетной маме с тремя детьми, а вторую четверть - другой женщине, матери-одиночке с двумя детьми.

Поскольку при покупке своей доли наш герой не определил в суде право пользования квартирой, теперь его новые соседи претендуют на расширение своей жилплощади, руководствуясь тем, что их больше.

- Определения порядка пользования не было. На этом черные риелторы и играют. Я с дочками сейчас занимаю две комнаты, но суд, учитывая количество соседских детей, конечно, встанет на сторону мам, и им передадут две комнаты, – говорит Карасев.

По словам пенсионера, соседи уже расширились: общую кухню они переоборудовали под комнату, ванную закрыли на замок и чувствуют себя прекрасно:

- Нам под двери постоянно льют воду, а ручки дверей обмазывают экскрементами. Так нас пытаются выжить.

Пенсионер уверен, что за одинокими мамами по-прежнему стоит именно тот риелтор, который и одарил их квадратными метрами.

БАБУЛЯ, ВЫ СОШЛИ С УМА

«Комсомолка» решила выяснить, чем же руководствовался риелтор, скупая проблемную недвижимость, но от комментариев коммерсант отказался, пригрозив нам судом.

Между тем, в квартирную ловушку одного и того же риелтора попался не только доверчивый москвич, но и несколько жителей Севастополя.

Одна из пострадавших - пенсионерка из города-героя Ирина Николаева (имя изменено, - ред.). Женщина сама не покупала жилье, она стала заложником ситуации «благодаря» бывшему мужу, который продал свою долю хитрому коммерсанту.

Николаева вспоминает, что однажды, когда она не пустила в дом нового соседа с компанией шестерых крепких мужчин, ее упекли в участок полиции. В камере женщина просидела четыре часа, а оттуда ее доставили уже в психушку.

Утром пенсионерку отпустили из больницы, так как не увидели проблем с психикой. Николаева подчеркивает, что в «белый дом» она не попала только благодаря принципиальности медперсонала.

«Сосед» неоднократно предлагал женщине продать ему свою долю в квартире за 1,5 миллиона рублей. Эта сумма - сущие копейки, поскольку квартира находится в самом центре Севастополя.

КОМПЕТЕНТНО

Виолетта СИНЕГЛАЗОВА, адвокат:

- Все долевые сделки должны проводиться только через нотариуса. Если у вас доля и доля в квартире в натуре не выделена, вам могут сказать, что вы будете жить в кладовке. Обязательно должно быть решение суда и человек должен понимать, что он покупает не долю, а комнату, например, №1, входящую в его долю. Подобные сделки проводятся для того, чтобы после выжить нового соседа и перекупить у него долю за копейки. В итоге человек остается без денег и без жилья. А на истории, описанные выше, должны обратить внимание правоохранительные органы.