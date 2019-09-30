2019-09-30T17:35:31+03:00
Политика

Киев все-таки запускает официальные рейсы к границе с Крымом

Спустя пять лет Украина обустраивает свои пункты пропуска
Анастасия ЖУКОВА
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Пока что украинцы вынуждены пользоваться услугами нелегальных перевозчиковПока что украинцы вынуждены пользоваться услугами нелегальных перевозчиковФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крым уже пять лет российский, а Украина только начинает признавать очевидное: граница с полуостровом – не временная, а насовсем. И людям, ее пересекающим, нужен нормальный транспорт, туалеты, навесы и прочие бытовые радости. Так, незалежная только в этом году решила построить со своей стороны нормальные пропускные пункты и запустить легальные автобусные рейсы к границе.

- Завершается строительство контрольных пунктов въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак» (соответствуют МАПП «Джанкой» и «Армянск» в Крыму. – Ред.), - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины. – Рядом с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров.

Многие интернет-пользователи и даже СМИ решили, что Украина возобновляет пассажирские перевозки в Крым и обратно, но в профильном украинском министерстве быстро опровергли эти слухи.

- Идет речь о создании человеческих условий для пассажиров, которые смогут на станции возле КПВВ сесть на автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине. Не идет речь о возобновлении каких-либо рейсов в Крым, - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

На самом полуострове о запуске официальных автобусных рейсов к границе объявили в конце июля этого года. Ранее эта сфера была отдана на откуп таксистам и нелегальным перевозчикам, а теперь на автостанции можно купить законный билет.

Автобусные и железнодорожные перевозки в Крым Украина, напомним, отменила в конце 2014 года – после Крымской весны и вхождения полуострова в состав Российской Федерации, заявив, что это нужно для «безопасности пассажиров». Ездить в Крым – как по делам, так и на отдых – украинцы с тех пор не перестали, но добираться из незалежной на полуостров и обратно теперь намного сложнее.

Меньше всего расстояние между пунктами пропуска «Каланчак» (Украина) и «Армянск» (Россия) - чуть более километра. Поэтому именно на этой линии многие пересекают границу пешком. Вдвое дальше идти с сумками, если пересекать границу по линии «Чонгар» (Украина) – «Джанкой» (Россия).

Для тех, кто ходить пешком не хочет или не может, в буферной зоне курсируют нелегальные автобусы стоимостью 20 рублей (10 гривен). Существуют и «теневые» автомобильные перевозки через границу. Этим промышляют таксисты с обеих сторон. Правда, из Крыма на Украину можно уехать только на автобусе с украинскими номерами, машину с российскими госзнаками крымского образца украинские таможенники не пропустят, а могут даже и арестовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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