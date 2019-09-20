Крым захлестнула волна мошенничества с банковскими картами

- Здравствуйте, я сотрудник службы безопасности банка, мы заметили попытку взлома вашей карты, - тараторит на том конце провода бодрый мужской голос. - Скажите, пожалуйста, совершали ли вы какие-либо транзакции в последнее время?

- Только час назад перевела полмиллиона молодому любовнику, он был хорош, - совершенно серьезным тоном отвечает журналист «Комсомолки», быстро сообразив, что звонок – от мошенников.

Обладатель бодрого мужского голоса не нашелся, что ответить, и просто бросил трубку. В течение ближайших трех дней подобного рода звонки раздавались у всех журналистов в редакции «КП-Крым», как и у тысяч крымчан. Полуостров захлестнула волна мошенничества с банковскими картами.

«ДЕНЬГИ СПИШУТСЯ, А ПОТОМ ЗАЧИСЛЯТСЯ»

- Представились сотрудниками банка, - крымчанка Наталья решилась рассказать свою историю на видео и опубликовать в соцсети. – Говорят, что была попытка взлома вашей карты и предлагают сверить данные карты или провести перерегистрацию. Они назвали номер моей карты, он соответствует. Естественно, когда человек думает, что разговаривает с сотрудником банка, отвечаешь на вопросы. Потом пришло SMS о списании. Успокаивают, мол, деньги спишутся, потом якобы зачислятся.

elena.boyko8 У Натальи украли 30 000 рублей #мошенничество

Естественно, никакого зачисления обратно не произошло. Наталья «подарила» мошенникам 30 тысяч рублей. Рассказ женщины обнародовала крымский Instagram-блогер Елена Бойко, которая сама пять лет назад стала жертвой онлайн-мошенников.

- У меня украли деньги с Qiwi-кошелька. Я использовала очень простой пароль, он же стоял на электронной почте. На Qiwi-кошельке лежало 1600 долларов (более 60 тысяч рублей по курсу на 2014 год, – ред.), и мошенники сначала взломали почту, а потом – Qiwi. Деньги перевели на другой кошелек, подтвердили платеж через почту, - поделилась Елена с КП-Крым.

- После этого я начала ставить сложные пароли, разные – на каждый сервис, вводить дополнительную авторизацию. В полицию не пошла тогда, была первая мысль, что я сама виновата, поставила плохую защиту. Но сейчас понимаю, что обращаться надо.

«НАЗОВИТЕ ТРИ ЦИФРЫ»

Звонки от «сотрудников службы безопасности банка» в последние пару месяцев раздаются у крымчан ежедневно. К счастью, не все они заканчиваются денежными переводами, многие умудряются распознать обман и рассказывают об этом в соцсетях:

- Мне тоже звонили, говорили о попытке взлома, я уже «повелась», как вдруг они попросили назвать три цифры на обратной стороне карты (CVV-код. – Ред.). Я ответила, что не помню, доеду домой, наберу вас. А они: «Но, это будет поздно, мы не сможем вам помочь». Я сказала: «Так не помогайте». Конечно, бросили трубку!

Мошенник позвонил корреспонденту КП-Крым 00:00 00:00

Чаще всего, говорят крымчане, мошенники звонят с московских стационарных номеров. Обычно представляются работниками самого популярного на полуострове банка – РНКБ.

- Настоящие сотрудники РНКБ никогда не запрашивают по телефону, через SMS или социальные сети информацию о карте (номер, срок действия, пин-код, CVV/CVC-код), пароли для входа в интернет-банк и мобильное приложение, коды в SMS-сообщениях для подтверждения операций по картам/счетам, - говорится на официальном сайте финучреждения. – Будьте бдительны и не передавайте свои данные третьим лицам!

НА ВТОРОМ МЕСТЕ

С начал года по настоящее время в Республике Крым зарегистрировали 939 заявлений от жертв мошенничества (ст. 159 УК РФ), и большая часть из них связана как раз с дистанционными «разводами» онлайн или с помощью телефона.

- Число обращений по факту мошенничества растет из года в год в геометрической прогрессии, - говорят в МВД. – Мы постоянно распространяем памятки, работаем с населением, предупреждаем, как не стать жертвой мошенников, но количество заявлений не уменьшается. После кражи это самое часто регистрируемое преступление.