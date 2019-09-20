Изуродованное лицо и переломы: В Севастополе конь покалечил ребенка

4-летняя Варвара вот уже неделю лежит в севастопольской больнице. Хирурги провели тонкую работу, собирая лицо малышки после сильной травмы.

В Байдарской долине Варвару во время прогулки лягнул конь, попав копытом в правую часть лица.

Семья Смирновых из Ярославля приехала на отдых в Крым 16 августа. Путешествовали на своей машине.

Семья Смирновых месяц провела в Крыму на отдыхе

УСЛЫШАЛ КРИК ЖЕНЫ, А ПОТОМ УВИДЕЛ ОКРОВАВЛЕННОЕ ЛИЦО ДОЧКИ

- Отъезд планировали на 15-е сентября. Но за пару дней до этого решили поехать через Байдарскую долину. Остановились в селе Колхозное, места очень красивые, - рассказывает КП-Крым отец девочки Сергей. - Спустились к озеру, поели бутербродов. А потом пошли по деревянной дорожке, где гуляли три лошади. Захотели их погладить и сфотографироваться.

Получилось так, что лошади окружили Сергея, а ребенок с женой были позади него.

- Я думал, что моя семья была в безопасности. Но потом услышал громкий крик жены. Поворачиваюсь, а ребенок лежит на земле с разбитым лицом. Видимо, лошадь испугалась и ударила ребенка задними копытами, - предполагает Смирнов.

Варю тут же госпитализировали. Малышка до сих пор находится в городской больнице №5 («Центр охраны здоровья матери и ребенка»).

- Врачи диагностировали множественные переломы со смещением костей в лицевой части черепа ниже правого глаза. От носа до середины щеки у нее рваная рана была и сотрясение мозга. А еще - сильный отек лица, - говорит отец девочки.

Отек с лица спал, но девочке предстоит операция по сращиванию слезного канала. Фото: семейный архив

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ У ВАРИ БЫЛ ШРАМ»

Сначала у родителей были опасения, что пострадал правый глаз. Но, к счастью, они не оправдались. Отек постепенно сходит, но девочке еще предстоит операция по сращиванию слезного канала. Помимо этого, от раны останется рубец.

- Возможно, потом мы будем проводить косметические операции, потому что рубец для девушки на всю щеку - это ненормально, - говорит Сергей.

В произошедшем мужчина уже никого не винит. Говорит, что это несчастный случай. Однако он считает, что в таких диких местах необходимо устанавливать информационные знаки:

- Пусть напишут, что к животным нельзя подходить близко, фотографироваться и кормить их. Ведь городские жители часто не знают, как можно себя вести с конями и коровами.

Так выглядела четырехлетняя Варя до происшествия. Фото: семейный архив

Владелица конефермы Фаина Фаизова, чьи лошади и покалечили ребенка, считает, что инцидент произошел на территории гостевого дома из-за того, что туда периодически заходят ее животные по причине отсутствия ограждений.

- Я думаю, что для администрации гостевого дома этот случай должен стать сигналом: они должны предупреждать людей, чтоб те не кормили животных. Еще они должны починить забор, через который кони и проникают на «их» территорию, - говорит КП-Крым Фаизова.

А вот в администрации гостевого дома от любых комментариев отказываются.

ОФИЦИАЛЬНО

После инцидента крымский Следком начал проводить проверку. Уже допрошены родители, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.