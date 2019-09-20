WineFest 2019 в Севастополе: Вино, воздушные шары и опера

Долгожданный праздник осени, фестиваль урожая и виноделия WineFest на виноградниках «Золотой Балки» пройдет в этом году 28-29 сентября.

Четвертый сезон фестиваля обещает много новых активностей для гостей самых разных возрастов. Это - праздник для всей семьи, пикник на открытом воздухе с возможностью найти развлечения на любой вкус и отлично провести последние выходные сентября.

В рамках фестиваля 28 сентября состоится I Международный фестиваль-пленэр, в котором будут участвовать известные итальянские и российские художники, оперные певцы и мастера итальянской гастрономии.

Аллея виноделов представит ведущие винодельческие предприятия Севастополя и Крыма. Здесь гости смогут продегустировать вина и сравнить плоды различных винодельческих зон полуострова.

Деловая программа с пресс-конференцией представителей винодельческих хозяйств и лекторием запланирована также на 28 сентября.

В этот день пройдет и «Международный День Туризма», на котором соберутся более ста деятелей туристической отрасли Крыма.

На фестивале будет организован и «Гастрономический дворик», включающий более 20 фудкортов с локальными ресторанами и разнообразным меню.

Море позитива. Фото: пресс-служба ООО «Агрофирма «Золотая Балка»

По традиции, гостей фестиваля ждут подъемы на воздушном шаре над виноградниками, а также самая яркая локация – винодавильня, где все желающие соревнуются в давлении винограда ногами.

Вечерняя программа первого дня фестиваля завершится исполнением вечных хитов оперы приглашенными артистами из Италии.

А 29 сентября на главной сцене выступит популярный артист, имя которого организаторы пока держат в секрете.

Вход - свободный!

Место проведения: г. Севастополь, Балаклава, Крестовского, 66

Время: 28, 29 сентября с 12.00