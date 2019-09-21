2019-09-21T14:00:18+03:00
Звезды

В Ялте в четвертый раз проходит Международный кинофестиваль «Евразийский мост»

На 4 дня город-курорт вновь стал центром международной кинематографии
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Четвертый Международный кинофестиваль «Евразийский мост» стартовал в Ялте.Четвертый Международный кинофестиваль «Евразийский мост» стартовал в Ялте.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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Ялтинский театр имени Чехова принял открытие международного кинофестиваля. Как и в прошлые годы, «Евразийский мост» собрал известных кинематографистов из Европы, Азии и стран постсоветского пространства.

Идейным вдохновителем и соучредителем фестиваля как всегда стал Никита Михалков. На открытие он прошел на костылях. После нескольких операций на ноге знаменитый режиссер еще восстанавливается, хотя, судя по всему, иногда может обходиться и без них. На открытии были замечены Александр Петров, Ольга Кабо, Сергей Рост, Кристина Асмус, Кирилл Плетнев.

Идейный вдохновитель и соучредитель фестиваля Никита Михалков. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Идейный вдохновитель и соучредитель фестиваля Никита Михалков.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кинофест проходит под патронатом Правительства Республики Крым, и считают «Евразийский мост» знаковым культурным международным мероприятием.

- Крым становится международной площадкой по всем направлениям и культура на полуострове занимает одну из центральных позиций, - отметил Глава Крыма Сергей Аксенов. - Не сомневаюсь, что все гости фестивалей и мероприятий, проходящих на территории нашей республики, уезжают отсюда с хорошей памятью об этом месте. Крым не может не понравиться, в него нельзя не влюбиться.

Фестиваль собрал кинематографистов из Франции, Германии, Италии, Испании, Китая. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Фестиваль собрал кинематографистов из Франции, Германии, Италии, Испании, Китая.Фото: Виталий ПАРУБОВ

За дни проведения кинофестиваля крымские зрители увидят самые новые фильмы, ставшие победителями на многих зарубежных фестивалях, российские премьеры.

На открытии уже состоялась премьера фильма «Текст» Александра Петрова. За экранизацию реалистического романа Дмитрия Глуховского создатели картины всерьез рассчитывают взять «Оскар».

Кристина Асмус - одна из самых ярких гостей фестиваля. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кристина Асмус - одна из самых ярких гостей фестиваля.Фото: Виталий ПАРУБОВ

За 4 дня пройдут творческие встречи, мастер-классы и круглые столы. Со зрителями пообщаются молодой актер Семен Трескунов, телеведущий и актер Сергей Рост, а также со-президент фестиваля, артист Виктор Мережко.

23 и 24 сентября пройдет первый крымский питчинг кинопоектов - молодые кинематографисты получат возможность презентовать идею кинопроекта и шанс получить финансирование от ведущих продюсерских компаний. Планируется представить 10 проектов Крыма и Севастополя, а также 8 проектов российских регионов. Защита пройдет доме-музее Чехова.

Что касается кинопоказов,то они пройдут в кинотеатре «Сатурн. IMAX». Вечерние показы организованы в кинотеатрах под открытым небом рядом с кинотеатром «Сатурн. IMAX» и в «Киногостиной «На Ялтинской киностудии» по адресу ул. Севастопольская, 4. Зрителей ждут встречи с фильмами из специальной программы «Крымские сливки. Коктебель»

ИСТОЧНИК KP.RU

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