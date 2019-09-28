Сколько еще туристы будут уничтожать Генеральские пляжи Керчи

Региональный ландшафтный парк Караларский и его знаменитые Генеральские пляжи под угрозой уничтожения. Им осталось от силы несколько лет. Спасти островок нетронутой природы можно, если создать здесь заповедную зону, но чиновники этого не хотят.

Ландшафтный парк Караларский - только громкое название. Сегодня здесь фактически не ведется никакой охранной деятельности, поэтому парк исполосован вдоль и поперек автомобильными дорогами, ведущими к Генеральским пляжам и Чокракскому озеру.

- Природа восточной прибрежной части парка, примыкающей к Чокракскому озеру, вследствие неумеренной рекреации, практически уничтожена, - рассказывает КП-Крым кандидат географических наук, директор Севастопольского отделения океанографического института Зубова Николай Дьяков. – Летом поток автомобилистов устремляется к Генеральским пляжам и под колесами гибнет местная флора и фауна. Десятки раздавленных на дорогах полозов, погибшие птицы. А про гнездование дроф и журавлей, тем более стрепетов, можно забыть.

Под колесами машин гибнет местная флора и фауна. Фото: Николай Дьяков

Что не погибло под колесами автомобилей, то добивают пожары. Каждый год здесь выгорает от 50 до 100% всей площади парка. По словам Дьякова, если в ближайшее время на этом месте не будет создан заповедник, то ландшафтному парку и знаменитым пляжам останется жить максим три года.

Биологи, географы, археологи и орнитологи неоднократно обращались к чиновникам с призывом спасти нетронутый островок дикой природы, но так и не были услышаны.

- Возникает вопрос: неужели нельзя преобразовать региональный ландшафтный парк Караларский в природный заповедник, запретив движение автомобильного транспорта и организовав элементарную охрану? Все усилия биологов, орнитологов, археологов, океанографов по спасению природы этого уникального места наталкиваются на бюрократические препоны и нежелание Крымских властей сохранить природу этого места для наших потомков, - заключает Николай Дьяков.

В управлении особо охраняемых территорий республики КП-Крым подтвердили, что автомобилисты изрядно изъездили территорию парка. Но, говорят чиновники, уже в начале следующего года основные въезды в ландшафтный парк будут загорожены.

Ученые бьют тревогу. Фото: Николай Дьяков

– Мы планируем до следующего курортного сезона перекрыть все въезды в парк, - говорит директор управления Антон Жаров. - Деньги на это должны быть заложены в республиканском бюджете.

По его словам, после туристам оставят только пешеходные маршруты.

СПРАВКА «КП»

В парке произрастает более 250 видов растений, почти три десятка из которых занесены в Красную книгу Крыма, четыре вида из Европейского красного списка, два вида из Приложения I Бернской конвенции.

Это место обитания почти 200 видов наземных позвоночных и трех десятков наземных беспозвоночных, занесенных в Красную книгу, Международный красный список МСОП, находящихся под охраной Бернской, Боннской конвенций и других международных соглашений.