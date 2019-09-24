Жители Севастополя после посещения «космоса» шлют землякам «вредные» советы

В Севастополе любителей космонавтики приглашает парк приключений для всей семьи «Космодрайв». После возвращения из таинственного мира нашей Вселенной, посетители дали несколько «рекомендаций» тем, кто только намеревается бороздить космическое пространство.

Совет первый. Заберите у детей книжки про космос

Каждый школьник мечтает стать героем фантастического романа, где он покорит новый мир и победит инопланетное чудовище. Подумайте три раза, а вашему ребенку это нужно? У родителей космонавтов сплошные траты: литературу закупи, еду из тюбиков запаси. Опять же, космопаспорт непонятно как получать.

Изучи дальние планеты

Совет второй. Не пускайте детей в «Космодрайв»

Пошел с ребенком в «Космодрайв» - больше ничего в этот день не планируй. Космические приключения парка покорили больше 600 000 тысяч детей России и стран СНГ, лишили их сна и обрекли на мечты о полете в космос. А после тренировок на тренажерах и в виртуальной реальности мальчики и девочки требуют записать их в астрономический кружок.

Увлекательное космическое приключение для всей семьи

Совет третий. Попали в «Космодрайв» - веселитесь вместе с детьми

Пока ваши дети осваивают воздушные бои и познают гравитационные законы Вселенной, вы можете расслабиться в кресле и полетать в виртуальной реальности. Проголодались – перекусите борщом из тюбика или гречкой с мясом. А если хотите сделать себе приятно, узнайте свой вес и возраст на Марсе. Поверьте, вы точно обрадуетесь.

Погрузись в виртуальную реальность

Космический парк приключений для всей семьи «Космодрайв» уже ждет своих гостей и будет работать в Севастополе только до 13 октября в ТЦ «New Соловьи». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

КОНТАКТЫ

Адрес: ул. Соловьева, д. 12, ТЦ «New Соловьи», 2 этаж

(вход со стороны Дисконт центра)

«Космодрайв» открыт ежедневно с 10:00 до 20:00

Телефон: 8 (978) 892 53 06

Сайт: космодрайв.рф

Группа ВК: vk.com/kosmodrive_sevastopol

ВАЖНО

1. Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно.

2. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%.

3. Мастер-классы оплачиваются отдельно

*На правах рекламы