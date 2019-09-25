2019-09-25T12:31:49+03:00
Общество

Медведев, Клеопатра и Лазарев: На кого похожи политики Крыма

Новое мобильное приложение подбирает звездных двойников [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Мы "протестировали" и главу Крыма Сергея Аксенова. Фото: FacebookМы "протестировали" и главу Крыма Сергея Аксенова. Фото: Facebook
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У любителей что-то поменять в себе и поклонников различных уморительных приложений появилось новое развлечение – Gradient. Это приложение определяет сходство человека с известными личностями: политиками, актерами и режиссерами.

Так как нашим чиновникам из-за работы просто некогда скачать приложение и пропустить через него свою фотографию, «КП-Крым» решила сделать это за них.

Итак:

1.Глава Крыма Сергей Аксенов оказался похож на актеров Брэдли Купера и Сэмюэля Джексона. Но сходство нашлось не только с «лицами из-за рубежа». Приложение показало, что «двойником» Аксенова может стать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Аксенов оказался похож на Дмитрия Медведева

Аксенов оказался похож на Дмитрия Медведева

Сходство нашли и с актером Сэмюэлем Джексоном

Сходство нашли и с актером Сэмюэлем Джексоном

Аксенов похож с Брэдли Купером

Аксенов похож с Брэдли Купером

2. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек оказался похож на актеров Тома Харди, Джонни Деппа и на революционера Фиделя Кастро.

Приложение решило, что депутат похож на еще одного актера

Приложение решило, что депутат похож на еще одного актера

Оцените сходство Бальбека с Фиделем Кастро

Оцените сходство Бальбека с Фиделем Кастро

Руслан Бальбек и актер Джонни Депп

Руслан Бальбек и актер Джонни Депп

3. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов, как оказалось, похож на американского актера Джона Траволту и на Мела Гибсона.

Похож ли спикер с Траволтой?

Похож ли спикер с Траволтой?

Владимир Константинов и...Мел Гипсон

Владимир Константинов и...Мел Гипсон

4. А вот глава администрации Симферополя Наталья Маленко оказалась…Клеопатрой.

Маленко сравнили с Клеопатрой

Маленко сравнили с Клеопатрой

5. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская схожа с Умой Турман и Кирой Найтли.

А еще депутата сравнили с Кирой Найтли

А еще депутата сравнили с Кирой Найтли

Поклонская оказалась схожей с Умой Турман

Поклонская оказалась схожей с Умой Турман

6. А вот экс-глава администрации Евпатории Андрей Филонов схож с актером Вуди Харрельсоном и с российским поп-исполнителем Сергеем Лазаревым.

А как вам сходство Андрея Филонова и Сергея Лазарева?

А как вам сходство Андрея Филонова и Сергея Лазарева?

Андрей Филонов и Вуди Харрельсон

Андрей Филонов и Вуди Харрельсон

ИСТОЧНИК KP.RU

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