Медведев, Клеопатра и Лазарев: На кого похожи политики Крыма

У любителей что-то поменять в себе и поклонников различных уморительных приложений появилось новое развлечение – Gradient. Это приложение определяет сходство человека с известными личностями: политиками, актерами и режиссерами.

Так как нашим чиновникам из-за работы просто некогда скачать приложение и пропустить через него свою фотографию, «КП-Крым» решила сделать это за них.

Итак:

1.Глава Крыма Сергей Аксенов оказался похож на актеров Брэдли Купера и Сэмюэля Джексона. Но сходство нашлось не только с «лицами из-за рубежа». Приложение показало, что «двойником» Аксенова может стать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Аксенов оказался похож на Дмитрия Медведева

Сходство нашли и с актером Сэмюэлем Джексоном

Аксенов похож с Брэдли Купером

2. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек оказался похож на актеров Тома Харди, Джонни Деппа и на революционера Фиделя Кастро.

Приложение решило, что депутат похож на еще одного актера

Оцените сходство Бальбека с Фиделем Кастро

Руслан Бальбек и актер Джонни Депп

3. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов, как оказалось, похож на американского актера Джона Траволту и на Мела Гибсона.

Похож ли спикер с Траволтой?

Владимир Константинов и...Мел Гипсон

4. А вот глава администрации Симферополя Наталья Маленко оказалась…Клеопатрой.

Маленко сравнили с Клеопатрой

5. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская схожа с Умой Турман и Кирой Найтли.

А еще депутата сравнили с Кирой Найтли

Поклонская оказалась схожей с Умой Турман

6. А вот экс-глава администрации Евпатории Андрей Филонов схож с актером Вуди Харрельсоном и с российским поп-исполнителем Сергеем Лазаревым.

А как вам сходство Андрея Филонова и Сергея Лазарева?