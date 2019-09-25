Медведев, Клеопатра и Лазарев: На кого похожи политики Крыма
У любителей что-то поменять в себе и поклонников различных уморительных приложений появилось новое развлечение – Gradient. Это приложение определяет сходство человека с известными личностями: политиками, актерами и режиссерами.
Так как нашим чиновникам из-за работы просто некогда скачать приложение и пропустить через него свою фотографию, «КП-Крым» решила сделать это за них.
Итак:
1.Глава Крыма Сергей Аксенов оказался похож на актеров Брэдли Купера и Сэмюэля Джексона. Но сходство нашлось не только с «лицами из-за рубежа». Приложение показало, что «двойником» Аксенова может стать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Аксенов оказался похож на Дмитрия Медведева
Сходство нашли и с актером Сэмюэлем Джексоном
Аксенов похож с Брэдли Купером
2. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек оказался похож на актеров Тома Харди, Джонни Деппа и на революционера Фиделя Кастро.
Приложение решило, что депутат похож на еще одного актера
Оцените сходство Бальбека с Фиделем Кастро
Руслан Бальбек и актер Джонни Депп
3. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов, как оказалось, похож на американского актера Джона Траволту и на Мела Гибсона.
Похож ли спикер с Траволтой?
Владимир Константинов и...Мел Гипсон
4. А вот глава администрации Симферополя Наталья Маленко оказалась…Клеопатрой.
Маленко сравнили с Клеопатрой
5. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская схожа с Умой Турман и Кирой Найтли.
А еще депутата сравнили с Кирой Найтли
Поклонская оказалась схожей с Умой Турман
6. А вот экс-глава администрации Евпатории Андрей Филонов схож с актером Вуди Харрельсоном и с российским поп-исполнителем Сергеем Лазаревым.
А как вам сходство Андрея Филонова и Сергея Лазарева?
Андрей Филонов и Вуди Харрельсон
ИСТОЧНИК KP.RU