Вита-Мед – клиника для всей семьи!

Довольно часто пройти медицинское обследование или сдать анализы необходимо всем членам семьи. Обычно в таких случаях приходится тратить время на отдельное посещение больницы для взрослых и детской поликлиники, а еще педиатрического отделения. Это утомительно для всех участвующих. Решение - многопрофильные медицинские центры.

Например, севастопольский Медицинский Центр «Вита-мед». Здесь предлагают широкий спектр врачебных услуг как для взрослых, так и для детей.

Фото: Вита-Мед

В настоящее время в Клинике работает около 100 врачей самых разных специальностей.

«Вита-мед» предлагает почти все существующие виды анализов. Специалисты медцентра могут проводить как взрослое, так и детское УЗИ, функциональную диагностику, физиотерапии, лазерную хирургию и многое другое.

Кроме того, имеется возможность дневного стационара в лечебно-диагностическом комплексе. Пациентам не придется ночевать вне дома и выпадать из привычной жизни. При этом вы будете получать все необходимое лечение под контролем специалистов.

Особой гордостью клиники «Вита-мед» является современный Центр лечения зрения со своей оптикой.

Высококлассные специалисты в сочетании с новейшим оборудованием не только проводят диагностику, но и используют метод аппаратного лечения зрения. Этот метод доказал свою эффективность при многих заболеваниях глаз и подходит как взрослым, так и детям.

Отдельно стоит выделить комплексные программы обследования, позволяющие сэкономить время, и пройти всех необходимых специалистов при конкретных жалобах. К примеру, программа «Здоровое сердце» включает в себя все необходимые для выявления проблемы консультации специалистов, а также лабораторные и диагностические исследования. Важно, что все исследования проводятся в удобное для пациента время.

ВФото: Вита-Мед

Жители Севастополя также по достоинству оценили возможность вызова врача на дом. По сути, это уникальная для Крыма услуга. Она позволяет обратиться к узкому специалисту не покидая дома. Что немаловажно в случае, если заболел ребенок или напротив, человек в возрасте.

КОНТАКТЫ

Телефон +79782560001, +79782560002

Адрес г. Севастополь:

Клиника для взрослых - Генерала Острякова 36а,

Педиатрический Центр – Генерала Острякова 69а,

Семейный Центр – Героев Сталинграда 36а,

Центр Лечения Зрения – Генерала Острякова 36а

Сайт - http://vitamed-sev.ru/

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