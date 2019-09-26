2019-09-25T19:22:59+03:00
Общество

Живем в долг: почему Крым лидирует по приросту долгов перед банками

Правительство планирует ввести ограничения по выдаче кредитов
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Жители полуострова набирают кредиты быстрее, чем в ЧукоткеЖители полуострова набирают кредиты быстрее, чем в ЧукоткеФото: Архив "КП"
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В этом году Крым и Севастополь стали лидерами по приросту долгов населения перед банками. Жители полуострова набирают кредиты быстрее, чем в Чукотке, Ленобласти и Дагестане, сообщает Центробанк.

НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Только в этом году выдача кредитов населению увеличилась почти на 65% в Крыму и на 81% в Севастополе. В ЦБ такую тенденцию списывают на то, что экономика полуострова все еще «догоняет» всероссийскую. Но это все равно не объясняет, с чем связано рвение крымчан залазить в долги.

- С одной стороны, в республике с 2014 года мы наблюдаем серьезный рост заработной платы. Если в 2014-15 годах Крым и Севастополь были одними из самых отстающих регионов по этому показателю, то сегодня мы в середине списка. Конечно, это положительно влияет на уверенность людей в завтрашнем дне, - рассказывает Виктор Реутов, доктор экономических наук. – С другой стороны соотношение зарплат и цен в Крыму одно из самых худших в РФ. Даже в соседнем Краснодарском крае покупательная способность населения выше, чем у нас. Рост зарплат не успевает за ростом цен, и это вынуждает население брать кредиты.

ЗАНЯЛ - КУПИЛ ЕДЫ

Действительно, согласно данным Росстата за август 2019 года, стоимость специально подобранного набора необходимых товаров и услуг на одного человека в Крыму составила 15 581 рубль в месяц. В среднем по Южному федеральному округу эта сумма равняется 15 145 рублей в месяц. В то же время, средний доход на человека составляет 21 170 рублей в месяц для Крыма и 28 160 рублей по Южному федеральному округу.

Получается, что за Крымским мостом продуктовая емкость зарплат выше, чем на полуострове. Если сравнивать с центральными регионами – разница в уровне доходов и цен будет еще больше. В среднем по России стоимость того же фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляет 15 743 рубля, а средний доход – около 33 тысяч рублей.

Сегодня правительство планирует ввести ограничения по выдаче кредитов для тех граждан, чьи ежемесячные выплаты по долгам превышают 80% от дохода. Но эксперты опасаются, что подобные меры могут к росту популярности микрокредитных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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