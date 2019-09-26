Разориться и выжить: Семья из Евпатории спасает сына от врачей

Благодаря ранней диагностике и наличию препаратов для лечения туберкулеза в российском Крыму, по сравнению с украинским, показатели заболеваемости в детском возрасте снизилась в разы. Но, к чему готовиться, если вашему ребенку не подошла бесплатная диагностическая процедура на наличие туберкулеза (туберкулинодиагностика)?

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Дошкольнику из Евпатории сделали бесплатную пробу на туберкулез. Реакция Манту показалась фтизиатру сомнительной. Чтобы уточнить результат, мальчику был проведен Диаскентест (кожные туберкулиновые пробы, результаты которых оцениваются медработниками визуально, - ред.). Второй метод диагностики также не исключил наличие инфекции.

Родители, заподозрив аллергическую реакцию на компоненты препаратов, предложили сдать аллерготест. Он подтвердил опасения. Кроме того, чтобы не залечить 5-летнего ребенка, ему сделали компьютерную томографию (КТ), а члены семьи в полном составе прошли флюорографию. Снимки показали, что у всех без исключения «чистые» легкие.

Но мытарства крымчан не смогли убедить фтизиатра отказаться от проведения терапии противотуберкулезными средствами.

При этих обстоятельствах последней инстанцией, чтобы исключить туберкулез у ребенка, может стать диагностический тест «Т-спот». Он, в отличии от Манту и Диаскинтеста, позволяет определить наличие возбудителя туберкулеза по крови. Но, вся беда в том, что полис ОМС такую манипуляцию не покрывает, хотя новая технология, по сравнению с традиционными методами тестирования, дает более точный результат.

Чтобы не получить дозу препаратов, которые возможно и не нужны, родители юного жителя Евпатории решили раскошелиться. Сегодня они подыскивают клинику, в которой можно пройти диагностику. Тест в коммерческих учреждениях - недешевое удовольствие. Цены стартуют от 8 тысяч рублей.

ЭТО ТОГО СТОИТ?

В крымском Минздраве ситуацию не комментируют. В тоже время, севастопольские специалисты уверены, что хотя «Т-спот» носит только рекомендательный характер и не прописан в ОМС, эта диагностика в подобных ситуациях просто необходима.

- Тактика фтизиатра правильная, - рассказывает КП-Крым главный врач севастопольского тубдиспансера Андрей Вербицкий. - Если делается Манту и она положительная, то делается Диаскентест. Если и он положительный, то делается КТ. Также нужно сдавать «Т-спот», так как его методика позволяет полностью исключить наличие инфекции, с учетом особенностей организма.

Поскольку туберкулез является опасным заболеванием, манипуляции с его выявлением на ранней стадии жизненно важны, особенно в случаях с детскими неокрепшими организмами. Коварство инфекции в том, что часто на начальных стадиях болезнь протекает без видимых симптомов, а значит и круг зараженных становится шире и препараты применяются более агрессивные.

Решать, делать платные пробы или нет - только самим домочадцам. Но об опасности, которую таит страшная инфекция, забывать не стоит.

СПРАВКА «КП»

Только в 2018 году от туберкулеза в России умерло 8 617 человек. Хотя в Крыму за последние годы смертность от этого заболевания снизилась на 42%. Тем не менее, показатели республики по-прежнему выше, чем в других регионах РФ.