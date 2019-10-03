Где и когда в Симферополе не будет света в октябре

В октябре Симферополь снова ждут плановые отключения света. Предприятие «Крымэнерго» уже составило график отключений в столице.

Услуга у потребителей будет отсутствовать с 8.00 до 17.00. В основном все отключения будут связаны с проведением капитального ремонта сетей.

ГДЕ НЕ БУДЕТ СВЕТА

3 октября

ул. Луговая, 52-140 (чет), 127-199 (нечет), ул. Хачатряна, 1-46, 48-58 (чет), ул. Дальняя, 1-8, 10-24 (чет), ул. Камчатская, 2-12а(чет), 1-9(нечет), ул. Кременчугская, 19/2, ул. П. Осипенко, 1-25а, ул. Пригородная, 17/19;

4 октября

ул. Футболистов, 10-20 (чет), 15, 26-62 (чет), 29-33 (нечет), 53, 67, 69, 73, 87-103 (нечет), пер. Холмистый, 2-6 (чет), ул. Крылова, 56, 61, 63а, ул. Училищная, 38-42 (чет), ул. Генерала Яременко, 1-23, пер. Козлова, 4;

7 октября

ул. Киевская, 100к, 110, 135, 137, ул. Кечкеметская, 2, 2а, ул. Железнодорожная, 1, 5-9 (нечет), 6, туп. Железнодорожный, 3, 5;

8 октября

ул. Козлова, 24, 27-37, 34, 34а, 41, 42-58 (чет), ул. Тарвацкого, 1/8-15 (нечет), 2/6, 4-12 (чет), ул. Тамбовская, 1-12а, ул. Клары Цеткин, 4-36, пер. Козлова, 1-17, 19-23 (нечет), 28-39 (чет), ул. Бахчисарайская, 3, ул. Красноармейская, 104-114 (чет), 117-135 (нечет), ул. Караимская, 52;

9 октября света не будет на проспекте Кирова, 54. А 10 числа услугу отключат на улице Севастопольской, 43, 43в, 43б.

11 октября

пер. Эфсане, 2, 5, 7, ул. Спартанская, 1-9, пр. Победы, 488, ул. Ахтар, 1-26, ул. Таврическая, 1-18, 20-32 (чет), ул. Дачная, 5, 9-17 (нечет), ул. Ипсилантия, 1, 3-29, 31-35 (нечет), ул. Золотистая, насосная станция;

14 октября

пр. Кирова, 19-25 (нечет), 38, ул. Одесская, 2-12 (чет), 7/10, ул. Большевисткая, 1/4-7/10 (нечет), 2/16-28 (чет), ул. Севастопольская, 2;

А 15 октября свет отключат на улице Героев Сталинграда, 8а, 10.

17 октября

пер. Ефремова, 1, 3-6, 8, пер. Круглый, 1, 6, 8, 13, 15/1, ул. Курчатова, 13, 15, пер. Курчатова, 1, 3-18, 20, 22, 30, пер. Прямой, 2-8 (чет), пер. Боковой, 2-8 (чет), 7, 9, 13, 15, ул. Ефремова, 13, 18-27, 29, пер. Подгорный, 1-13, 15, 17, пер. Большой, 1-17 (нечет), 6/1-22 (чет), ул. Белогорская, 2, 4-10, 12, пер. Крымчакский, 4-13, 15, 17, пер. Белогорский, 2, 5, ул. Таврическая, 22, 36, ул. Кавказская, 16;

18 октября

ул. Петровская Балка, 25-39 (нечет), 41-85, 87, 89-110, 112-146 (чет), проезд 1 Петровский, 14, 21-23 (нечет), тупик 2 Петровский, 9-35 (нечет), пер. Петровский, 2-18 (чет), ул. Археологическая, 4/1, 6, 6а, 7-11 (нечет), ул. Досычева, 1, 2/7-50, 52, ул. Батаева, 1/2-39 (нечет), ул. Неапольская, 2-6/5 (чет), 27-41 (нечет), пер. Пролетный, 3-10, 12-16 (чет).