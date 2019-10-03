В Севастополе горел ракетный катер «Шуя»

В Севастополе тушили пожар на ракетном катере Р-71 «Шуя». Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Ракетный катер был пришвартован к причалу судоремонтного завода Севастополя, где он проходит плановый ремонт. Вооружения на борту нет, экипажа - тоже.

- В одном из кормовых отсеков катера произошло задымление, его оперативно ликвидировали, - рассказали в пресс-службе ЮВО. - Ущерб катеру не причинен. Пострадавших нет.

СПРАВКА КП

Большой ракетный катер Р-71 («Шуя») заложили в 1981 году на Средне-Невском судостроительном заводе, спустили на воду двумя годами позже, а уже в 1985 году его приняли в состав Черноморского флота.

Базируется в Севастополе. Экипаж состоит из более чем 40 человек.

Его длина - более 56 метров, ширина - более 10 метров. Оборудован пусковыми установками противокорабельных ракет "Термит" (4 ракеты П-15М), артиллерийскими установками АК-176.

Приказом главкома ВМФ Р-71 объявляли лучшим ракетным катером ВМФ РФ, а в 1997 году он получил Приз Командующего Черноморским флотом за лучшую стрельбу по морским целям. Регулярно участвует в парадах ко Дню ВМФ в Севастополе.

Название «Шуя» получил в августе 2014 года.