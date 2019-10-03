Украина засыпала Крым листовками с беспилотников. Но их никто не увидел

Украинские СМИ запустили очередной фейк о Крыме: якобы некие радиолюбители запустили над полуостровом беспилотники и разбросали тысячи листовок над Армянском.

- Наши самолеты сбросили над оккупированным Крымом тысячи листовок с напоминанием об Украине. Аэроразведчики-волонтеры решили напомнить жителям полуострова, что о них не забывают, - гордо и радостно заявили украинские СМИ.

Крымчане же подняли представителей прессы из незалежной на смех.

Население Армянска - чуть более 20 тысяч человек. Городок маленький, однако ж ни одной листовки из пресловутых тысяч, которые должны были упасть людям на голову еще 2 октября, никто так и не увидел.

- Чушь собачья, - фыркнул в ответ на вопрос КП-Крым местный житель Игорь. - Пробили очередное дно этим сюжетом. Никаких листовок я не ловил, мои друзья тоже.

- Ой, хоть бы одну посмотреть, - иронично замечает в соцсетях жительница Армянска Валентина. - А то разбросали по всему Крыму, но что-то никто не видел.

- Будто деньги скинули! Так быстро расхватали листовки, - смеется еще один местный житель Владимир.

«КП-Крым» для пущей уверенности решила позвонить в городской совет Армянска.

- Скажите, а вы не видели листовки украинские под ногами? Говорят, тысячи на город сбросили. С дронов, прилетели через границу.

Ответом нам был откровенный хохот.

- Ни единой не видели, - заявили в аппарате горсовета сквозь смех.

Источники КП-Крым в силовых структурах заверили: беспилотники через границу не перелетали, листовок тоже в городе не замечено.

Нашлись в соцсетях жители Армянска, которые действительно поверили фейку от украинских СМИ и даже испугались: а вдруг таким образом можно сбросить на город что-то опасное? Вот только и эти граждане ни дронов, ни листовок не наблюдали.

А украинцы тем временем уверяют, что их беспилотники обошли российскую систему ПВО в Крыму и преодолели все защитные рубежи пограничников. Теперь в незалежной намерены разбрасывать листовки... над Севастополем. Видимо, такие же фантомные.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей ГОРБАЧЕВ, военный эксперт:

- Попытки, конечно, могут предприниматься. Вот только в эффективности я сомневаюсь, поскольку противовоздушная оборона Крыма весьма укреплена. Есть силы обнаружения подобного рода целей, есть силы для их уничтожения огнем и для воздействия на них радиоэлектронным способом - вплоть до посадки.

МНЕНИЕ

Иван МЕЗЮХО, политолог:

- Я не нашел ни одного подтверждения этой информации. Ни в открытых, ни в закрытых источниках информации мне не удалось узнать об украинских листовках, якобы сброшенных в небе над Армянском.

Похоже на то, что украинские СМИ и активисты вновь распространяют откровенный фейк, который проживёт максимум пару недель в украинском медиапространстве, так как никаких подтверждений проведения этой «акции» не имеется, по крайней мере сейчас.

Если это проделки СБУ, то в таком случае это весьма слабая по исполнению пропагандистская акция. Как говорят: «Гора родила мышь». Впрочем, и СБУ, и Мининформ Украины уже не раз позорились при проведении так называемых «крымских» акций. Если за этим фейком стоят госорганы Украины, то в пору говорить об очередном внешнеполитическом провале Киева.