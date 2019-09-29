Цифровое телевидение в Крыму: как подключить, сколько платить и что смотреть

В Крыму с 14 октября перестанут работать каналы аналогового вещания. Ранее полный переход полуострова на «цифру» планировали 3 июня. Хоть и задержкой, но переключаться на цифровое телевидение крымчанам придется. Сигнал станет более устойчивым к помехам и защищенным. Так что качество изображения и звука обещает стать лучше.

1. ЧТО КУПИТЬ?

Чтобы на современных телевизорах (произведенных после 2013 года), работал цифровой формат вещания (DVB-T2), нужно купить и подключить антенну дециметрового диапазона. Комнатная ТВ-антенна будет стоить от 300 рублей. Если же ваш телевизор старый, нужно дополнительно приобрести и подключить цифровую приставку стандарта вещания DVB-T2 (цена от 900 рублей). Определить, какое телевидение у вас дома, можно уже сейчас. Если рядом с логотипом канала есть буква «А», значит, телевизор настроен на аналоговое вещание.

2. КОМУ ПЛАТИТЬ?

Отдавать деньги никому не надо! Вещание бесплатное.

3. КАКИЕ БУДУТ КАНАЛЫ?

Транслироваться будут семь региональных и 20 федеральных телеканалов. Среди них: «Первый канал», «Россия 1», «МАТЧ ТВ», «НТВ», «5 канал», «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» и «ТВЦ», «Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «МузТВ», «Крым 24», «Первый Крымский», «Миллет», «Москва 24», «Информационный канал Севастополя» и «Мир 24».

4. КТО ПОМОЖЕТ?

До 14 октября за помощью можно обратиться на «горячую линию» по номеру 8-800-506-0008, и волонтеры ответят на все вопросы, касающиеся перехода на цифровой формат вещания. Консультируют крымчан 929 волонтеров. Они уже помогли исполнить 8 836 заявок на подключение оборудования для цифрового ТВ.

Если же вы являетесь клиентом фирмы, предоставляющей услуги кабельного телевидения, то переход на «цифру» будет осуществлен автоматически, без вашего участия.

5. ЧТО Я БОЛЬШЕ НЕ УВИЖУ?

Если вы не перейдете на прием цифрового сигнала, то местные каналы транслироваться не перестанут, а вот федеральные пропадут.

6. КАК НАСТРОИТЬ ТЕЛЕВИЗОР?

Чтобы настроить цифровое эфирное вещание на телевизоре, нужно запустить автопоиск каналов. Кроме того, найти нужные каналы можно в ручном режиме. Для этого узнайте на официальном сайте РСТС в разделе «Строительство сети цифрового ТВ» частоту или номер телевизионного канала и введите эти данные в настройках.

7. А КАК ЖЕ ЛЬГОТЫ?

По данным управления информационной политики Крыма, на полное возмещение затрат помощь могут рассчитывать крымчане, которые купили приставку для приема «цифры» после 1 января 2019 года. Но это касается только малоимущих групп населения, у которых среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума на момент обращения. Помощь понадобится как минимум 3 728 крымчанам.

Сумма компенсации составит до 1,5 тысячи рублей. Те, кто проживает вне зоны приема цифрового вещания, получат до 5000 рублей за покупку спутникового телеоборудования.

Чтобы получить матпомощь, нужно подать письменное заявление в орган труда и защиты населения муниципалитета

8. ГОТОВ ЛИ КРЫМ К «ЦИФРЕ»?

С технической стороны полуостров на 100% готов к полному переходу на новый формат вещания, сообщил первый замминистра информации и связи РК Вадим Первых.

- В Крыму уже несколько запущено цифровое вещание. Сейчас выполнены работы по установлению дополнительных вышек и увеличению их мощности, - добавляет замминистра.

Однако, из-за особенности местного рельефа не все населенные пункты республики улавливают цифровой и аналоговый сигнал.

- Около 100 населенных пунктов, по моим данным, имеют аналоговое и цифровое вещание только частично. А еще 80 не имеют вовсе. В большинстве случаев это те регионы, где вещания не было, и жители пользуются либо интернетом, либо спутниковым телевидением, - отмечает Вадим Первых.