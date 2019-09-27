Под венец в 35 лет: Почему крымчане стали позже создавать семьи

Свадебный сезон 2019 года в самом разгаре. Традиционно он пойдет на спад во вторые выходные октября. В самый пик бракосочетаний «Комсомольская правда – Крым» решила проанализировать главные тенденции среди новобрачных полуострова и страны в целом.

МОЛОДАЯ УЖЕ НЕ МОЛОДА

- Да, осенью работы невпроворот, - рассказывают КП-Крым в Министерстве юстиции республики. - Теперь зачастую в ЗАГС приходят женихи в возрасте 34-36 лет, а невесты чуть помоложе - 32-34 года. Причем большинство из них в первый раз вступают в брак.

В Минюсте отмечают, что еще два-три года назад новобрачные были моложе - в пределах 26-28 лет. А если же открутить время назад, лет так на 20, то обручальные кольца надевали 19-22 летние парни и девушки.

- Сейчас невеста в 19 лет - большая редкость! – говорят в ведомстве.

Севастопольские молодожены, если говорить о возрасте, мало чем отличаются жителей Крыма.

- Самые ходовые барышни от 25 до 34 лет. Мужчины чуть постарше, - рассказывают КП-Крым в управление ЗАГСа Севастополя.

Налицо тенденция – под венец идут жених и невесты, которые уже разменяли четвертый десяток.

МОЛОДЕЖЬ ХОЧЕТ ПОЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ

- «Взросление» новобрачных происходит по ряду причин. Молодые люди сегодня поздно становятся самостоятельными, обретая материальную независимость для создания собственной семьи, - объясняет КП-Крым Евгений Черный, декан факультета психологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского. – На полуострове прижилась западная модель образа жизни, где особое внимание уделяется самореализации человека и комфортным условиям жизни. Зачем спешить с созданием семьи и ограничивать свою свободу? Мир открыт и нужно этим пользоваться. А семья и дети требуют внимания, денег, сил.

При этом говорить о том, что 35-летние мужчины и женщины, вступая в брак, будут испытывать трудности из-за менее гибкой психики не стоит. Ведь у многих из них есть солидный и порой горький опыт отношений.

НА СВАДЬБУ ДЕНЕГ НЕ ЖАЛЕЮТ

Женихи и невесты пошли серьезные, если брать во внимание их возраст, но традицию отмечать начало семейной жизни с размахом никто не отменял. Все женятся раз и на всегда!

- Свадьбы в Крыму вели и Максим Галкин, и Дмитрий Хрусталев. Приглашали и Григория Лепса. Были они на полуострове в прошлом году. В нынешнем году о знаменитостях такого ранга пока не слышно. Но сезон свадеб еще в самом разгаре, - говорит КП-Крым Мария Васильева, тамада. – Есть три площадки, на которых проводятся максимально дорогие свадьбы: резиденция «Крымский Бриз», «Mriya Resort&Spa» и отель «Вилла Елена». Стоимость здесь начинается от 1,5 миллиона рублей.

МУЖЧИНЫ НАЧИНАЮТ ТАЯТЬ

Росстат опубликовал прогноз численности мужчин и женщин в стране вплоть до 2036 года. Сегодня в среднем на тысячу мужчин приходится 1154 женщины. В Крыму пропорции следующие: 1000 мужчин на 1172 женщины.

В будущем, если взять средний вариант прогноза, пропорции между слабым и сильным полом существенно не изменятся. Ожидается, что в 2025 году будет 1140 женщин на 1000 мужчин.

Самое интересное в том, что на свет появляется больше мальчиков. На 945 кулечков с розовыми ленточками приходится 1000 с голубыми. Но мужская составляющая начинает «таять». Женщин становится больше, чем мужчин в возрастной группе 35-39 лет. Затем процесс набирает обороты и в категории 70+. На 1000 дедушек приходится уже 2340 бабушек.

КУДА ЕХАТЬ ЗА ЖЕНИХАМИ

«Рыбных» мест, где мужчин больше, чем женщин, в стране очень мало. Только на Чукотке. Но и там цифры впечатляют не сильно: 967 представителей сильного пола на 1000 слабого.

К перспективным для замужества регионом можно отнести Амурскую и Мурманскую области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округи, Чечню, Якутию, Магадан и Дагестан. Там на 1000 мужчин приходится от 1005 до 1081 женщины.

Совсем нечего «ловить» в Ингушетии, Санкт-Петербурге и еще в 8 областях: Ярославской, Ивановской, Новгородской, Орловской, Тульской, Владимирской, Курской и Нижегородской. В этих российских регионах на 1000 мужчин претендует свыше 1200 женщин.