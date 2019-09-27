Родинка на теле: Безопасное образование или «бомба замедленного действия»?

Не так давно многие из нас считали прием солнечных ванн исключительно полезной процедурой. Сегодня все мы знаем, что ультрафиолет, кроме очевидной пользы, может быть опасен для здоровья. Особенно солнечных лучей стоит остерегаться тем, у кого есть родинки.

Словом родинка, кстати, мы привыкли называть самые разные новообразования кожи, и некоторые из них действительно могут представлять опасность.

- Процент разнообразных заболеваний кожи у жителей Крыма и Севастополя действительно выше, чем у граждан из других регионов нашей страны, - рассказывает врач-дерматолог Многопрофильного медицинского центра «Аванта» Касимова Кристина Азаровна. - Однако не стоит паниковать и бежать удалять все родинки без разбора. Достаточно внимательно наблюдать за своим телом и в случае необходимости обращаться к специалистам.

На что следует обращать особое внимание:

- родинка изменила цвет;

- изменился ее размер (в норме родинки не должны расти);

- родинка постоянно травмируется (цепочкой или застежкой бюстгальтера);

- родинка ассиметрична или изменились ее очертания;

- появляются трещинки или шелушение.

Если вы заметили у себя что-либо из вышеперечисленного – паниковать не стоит. Прежде всего, необходимо обратиться к врачу-дерматологу.

В отделении дерматологии Многопрофильного медицинского центра «Аванта» есть все необходимое для точной диагностики новообразований. Например, современный аппарат, с помощью которого специалист может обследовать новообразование и дать экспертное заключение.

В случае если родинка совершенно безопасна, но по какой-то причине мешает вам жить, травмируется или просто не нравится, ее можно безболезненно удалить.

Многие специалисты из области дерматологии и онкологии рекомендуют своим пациентам удалять такие новообразования. Их еще называют «бомбами замедленного действия». Но избавляться от них следует только после тщательного обследования.

В Медицинском центре «Аванта» подобные манипуляции по удалению родинок проводятся с помощью лазерной хирургии. Преимущества этой методики очевидны: все проходит быстро и безболезненно. К тому же, существенно снижается риск осложнений и ускоряется процесс регенерации. И самое главное – рубцов на теле почти не остается.

Если вы замечаете хотя бы одно из перечисленных изменений родинки – безотлагательно обращайтесь к врачу-дерматологу. Важно помнить, что этот вопрос входит в компетенцию исключительно врача.

А в современном Медицинском центре «Аванта» провести все необходимые диагностические исследования, получить консультацию врача-дерматолога и избавиться от новообразований можно с комфортом и совершенно безболезненно.

Важно, что центр расположен в самом центре Севастополя, недалеко от площади Ушакова, на улице Балаклавская, 3В. Удобный график работы МЦ «Аванта» позволит выбрать удобное время для визита к врачу с 8.00 до 20.00 ежедневно (кроме воскресений).

Записаться на прием к врачу-дерматологу можно любым удобным способом.

Тел.: +7 (978) 553-00-01, +7 (8692) 55-77-82. Также это можно сделать онлайн на сайте центра при помощи специальной формы записи.

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