2019-09-30T18:07:03+03:00
Досуг

WineFest 2019: По виноградникам Балаклавы разгуливал Дионис, а публику угощали средневековыми блюдами

В Севастополе прошел ежегодный фестиваль, посвященный виноделию [фото]
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Дионис спустился с Олимпа на праздник винаДионис спустился с Олимпа на праздник винаФото: Анна САДОВНИКОВА
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В этом году на виноградниках Балаклавы организаторы фестиваля Wine Fest 2019 подготовили для зрителей немало новинок. Участники фестиваля на два дня перенеслись в эпоху средневековья, познакомились с рыцарями, итальянскими ювелирами XV века, а также отведали блюда генуэзцев и смогли, как в древности, ногами давить виноград.

Гости фестиваля давили ногами белый виноград Фото: Анна САДОВНИКОВА

Гости фестиваля давили ногами белый виноградФото: Анна САДОВНИКОВА

В древности не использовали пресс, чтобы не раздавить косточки винограда Фото: Анна САДОВНИКОВА

В древности не использовали пресс, чтобы не раздавить косточки виноградаФото: Анна САДОВНИКОВА

Винодавильня уже стала традиционным развлечением на Wine Fest. Каждый год этот аттракцион вызывает особый интерес. В этот раз две команды гостей соревновались, кто быстрее раздавит весь виноград и получит при этом больше сока.

- Класс, мне понравилось! Необычное такое ощущение, когда чувствуешь, как лопается ягода у тебя под ногами. Такая себе виноградотерапия, - поделилась с «КП-Крым» участница конкурса Екатерина из Санкт-Петербурга.

Болели зрители и за участников конкурса «Поедание огромного хот-дога на скорость». Желающие подкрепиться надели черные перчатки и под конец уже из последних сил запихивали в себя фаст-фуд гигантского размера.

Желающие поедали на скорость огромный хот-дог Фото: Анна САДОВНИКОВА

Желающие поедали на скорость огромный хот-догФото: Анна САДОВНИКОВА

Все это время по территории разгуливали аниматоры и реконструкторы, изображающие различных персонажей. Вот Дионис специально спустился с Олимпа на свой праздник, а мимо прошла знатная жительница Генуи, поблескивая бусинами на шее из настоящего муранского стекла.

Богатые жительницы Генуи разгуливали по виноградникам Балаклавы Фото: Анна САДОВНИКОВА

Богатые жительницы Генуи разгуливали по виноградникам БалаклавыФото: Анна САДОВНИКОВА

Модницы в XV веке предпочитали ожерелья из бусин Фото: Анна САДОВНИКОВА

Модницы в XV веке предпочитали ожерелья из бусинФото: Анна САДОВНИКОВА

С традициями и культурой генуэзцев XV века зрители познакомились на специальной площадке, где разместился средневековый лагерь. Здесь и ювелиры, рассказывающие об особенностях украшений знати, и мастера, делающие бусины из стекла по уникальной технологии, а еще настоящая кузница и рыцари.

Особый интерес у зрителей вызвала площадка, где сражались рыцари Фото: Анна САДОВНИКОВА

Особый интерес у зрителей вызвала площадка, где сражались рыцариФото: Анна САДОВНИКОВА

На винном фестивале, конечно же, угощали разнообразными винами. А к ним подавали блюда на любой вкус! Витали такие ароматы, что даже сытый тут же хотел перекусить. Сыры из частных сыроварен, мясо, свежий хлеб... А на «средневековой» площадке повар готовил жаркое из мяса птицы по старинному рецепту.

Особенностью средневековья стал отказ от использования вилок во время еды Фото: Анна САДОВНИКОВА

Особенностью средневековья стал отказ от использования вилок во время едыФото: Анна САДОВНИКОВА

- Основная особенность того времени - не было помидоров и картошки, их еще не завезли. Во время приготовления активно использовали травы: розмарин, тимьян. Такие специи, как черный перец, были доступны только богатым. А непорядочные торговцы мешали специи с тертым свинцом. Люди с небольшим достатком использовали горчицу, уксус. Основная часть мясных блюд готовилась так: мясо варили или обжаривали, а затем в сковородке готовили соус и затем туда добавляли мясо и тушили. Вся средневековая кухня была яркая, блюда были в основном желтого цвета, оранжевого, зеленого, красного. Чтобы получить зеленый соус, использовали оливковое масло, чеснок, бульон и много-много разных трав, - поделился секретами средневековой кухни реконструктор Андрей Замятин.

В конкурсе костюмов выиграл Дионис Фото: Анна САДОВНИКОВА

В конкурсе костюмов выиграл ДионисФото: Анна САДОВНИКОВА

Художники представили свои яркие полотна Фото: Анна САДОВНИКОВА

Художники представили свои яркие полотнаФото: Анна САДОВНИКОВА

Есть такое жаркое предлагали тоже по-средневековому: без вилок. В те времена церковь считала их дьявольским предметом из-за зубцов, так что ели мясо руками или с помощью ножа.

На территориии были установлены фотозоны, для эффектных кадров Фото: Анна САДОВНИКОВА

На территориии были установлены фотозоны, для эффектных кадровФото: Анна САДОВНИКОВА

На фестивале можно было полюбоваться воздушным шаром, пройти полосу препятствий, а также посетить пленэр, где художники писали картины. Для гостей работали всевозможные сувенирные лавки. А вечером можно было послушать итальянскую оперу и выступление группы Burito.

ИСТОЧНИК KP.RU

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