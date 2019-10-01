2019-10-01T17:02:42+03:00
Наука

Со дна Черного моря подняли немецкую самоходную установку Stug III

Корреспондент "КП- Крым" принял участие в экспедиции РГО [фото]
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Артустановку подняли со дна моряАртустановку подняли со дна моряФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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- Вира, вира! Только осторожно, давай воде стечь! - доносится с борта килекторного судна черноморского флота КИЛ - 158.

У экипажа довольно необычная задача: поднять со дна Черного моря немецкую самоходную артиллерийскую установку StuG III. Более 76 лет она пролежала на дне Каламитского залива, неподалеку от Евпатории, но теперь вновь увидит солнечный свет.

В далеком 1943 году немецкий транспортный корабль Santa Fe шел с грузом боеприпасов и техники с территории Румынии в Крым в сопровождении боевых кораблей румынского флота. Но 23 ноября 1943 года на Santa Fe раздался мощный взрыв, отправивший корабль на морское дно.

Основной груз корабля составляли самоходные артиллерийские установки Sturmgeschütz III. Эти боевые машины были самыми массовыми самоходками Третьего Рейха, однако до наших дней их дошло не так уж и много. Поэтому те машины, что ушли на дно вместе с Santa Fe, имеют существенную историческую ценность.

В 1990-х годах было поднято как минимум две самоходки. Одну из них продали в Великобританию, где ее восстановили до ходового состояния. Вторая сейчас является экспонатом крупнейшего из частных музеев бронетехники в России.

Восстановленное самоходное орудие с Santa Fe в Британии

Восстановленное самоходное орудие с Santa Fe в Британии

Наконец после долгого ожидания над поверхностью воды появляется корпус самоходки. Технику из воды поднимают медленно, позволяя стечь воде, чтобы избежать лишней нагрузки на тросы. Орудие в итоге удается аккуратно поставить на палубу судна, и нам представляется возможность повнимательнее изучить технику, что не видела солнечного света более 70 лет.

Корпус боевой машины впервые с 1943 года поднимается на поверхность Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Корпус боевой машины впервые с 1943 года поднимается на поверхностьФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Корпус самоходки покрыт мидиями и илом. Несмотря на это, видно, что машина относится к поздним производственным сериям, так как она покрыта циммеритом - особой обмазкой для брони против магнитных мин.

Остатки циммерита на бортах бронетехники Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Остатки циммерита на бортах бронетехникиФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

В России трофейных экземпляров с оригинальным покрытием данного типа практически нет, так как данная технология применялась уже на позднем этапе Второй мировой войны, в 1943 - 1944 годах.

К сожалению, рубка и орудие самоходки не сохранились Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

К сожалению, рубка и орудие самоходки не сохранилисьФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

К сожалению, на поднятом экземпляре не сохранилось рубки с орудием. Однако целыми остались оригинальные бандажи опорных катков с названием фирмы-производителя, а также элементы приборной панели механика-водителя и даже банник - специальная щетка для чистки орудия.

Бандаж поддерживающих катков с клеймом производителя Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Бандаж поддерживающих катков с клеймом производителяФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Кроме того, на борту техники был и боезапас. Десятки снарядов калибра 75 мм и несколько пулеметных лент так же, как и 70 лет назад, лежали в боевом отделении самоходного орудия. Все взрывоопасные предметы передадут саперам Черноморского флота РФ для утилизации.

В боеукладке самоходки по прежнему лежат снаряды и боекомплект для пулемета Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

В боеукладке самоходки по прежнему лежат снаряды и боекомплект для пулеметаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

В дальнейшем очисткой и реставрацией техники займутся специалисты Экспедиционного центра Министерства обороны РФ и Русского Географического Общества. После реставрации технику передадут в музейный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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