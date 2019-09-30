2019-09-30T18:07:03+03:00
Туризм

WineFest-2019: Винный фестиваль под Севастополем собрал 25 тысяч гостей

Мероприятие вошло в список лучших oпен-эйр событий России в минувшие выходные [фото]
Степан ОСТИНОВ
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Фестиваль вошел в список лучших oпен-эйр событий России в минувшие выходные.Фестиваль вошел в список лучших oпен-эйр событий России в минувшие выходные.
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Под Севастополем прошел четвертый Фестиваль урожая и виноделия WineFest, который вошел в список лучших oпен-эйр событий России в минувшие выходные.

Фестиваль традиционно проводится в последние выходные сентября на виноградниках агрохолдинга «Золотая Балка».

В первый день праздника, 28 сентября, состоялся совместный пленэр российских и итальянских художников: 10 мастеров нарисовали 6-метровую картину на тему виноделия. После объединения полотен в одну линию перед глазами зрителей возникла картина с видом на Генуэскую крепость, с виноградными гроздьями и сосудами с вином.

Итальянская опера на площадке WineFest

Итальянская опера на площадке WineFest

На главной сцене WineFest звучала итальянская опера, а в Эногастрономическом шатре проходили кулинарные мастер-классы от шеф-повара итальянского происхождения Кондити Массимо: гостей учили готовить пасту и лазанью. Здесь же прошла захватывающая винная игра Wine Wresling с главной «винной блондинкой страны», сомелье и экспертом Владой Лесниченко.

Винная игра с главной «винной блондинкой страны», сомелье и экспертом Владой Лесниченко.

Винная игра с главной «винной блондинкой страны», сомелье и экспертом Владой Лесниченко.

В рамках первого дня гостям презентовали самый большой в Крыму виноградный пирог весом в 200 кг, который, согласно легенде, должен принести удачу в каждый дом. И, конечно, традиционно не было отбоя от желающих сразиться в конкурсе давки винограда ногами на уникальной винодавильне, которая уже стала визитной карточкой фестиваля.

Самый большой виноградный пирог Крыма

Самый большой виноградный пирог Крыма

- Впервые в истории WineFest честным голосованием в инстаграм выбрали и одарили подарками Королеву винограда – самую жизнерадостную и самую красивую гостью, олицетворяющую все лучшее на этом празднике вина и плодородия, - сообщает пресс-служба WineFest-2019.

Тем временем в фестивальном Лектории шли весьма серьезные дискуссии. Виноделы, рестораторы, представители профильных министерств, городских и крымских властей обсуждали животрепещущие вопросы крымского виноделия.

Выступления в лектории, посвященные развитию винного туризма Крыма

Выступления в лектории, посвященные развитию винного туризма Крыма

На второй день WineFest крымские виноделы презентовали гостям фестиваля свои новые продукты и делились перспективами развития собственных предприятий.

После восхитительного заката над виноградниками на сцену вышла приглашенная звезда WineFest - группа Burito. Она исполнила неповторимый микс стилей из альтернативы, тяжелого рока с элементами хип-хоп и рэпа.

Выступление группы "Burito"

Выступление группы "Burito"

По подсчетам организаторов, за два дня четвертый фестиваль WineFest посетили около 25 тысяч гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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