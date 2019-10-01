2019-10-01T17:02:42+03:00
Общество

Рекорд курортного сезона 2019: крымчане и туристы накупили по безналу на 25,5 миллиарда рублей

Больше всего денег оставляли в продуктовых магазинах
Надежда ДАЦЮК
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В продуктовых магазинах крымчане и гости оставили 9,2 миллиарда рублейВ продуктовых магазинах крымчане и гости оставили 9,2 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Банковское обслуживание на Крымском полуострове стало еще удобнее. Об этом свидетельствует увеличение количества и объема безналичных платежей, которые совершили жители и гости Крыма за три летних месяца 2019 года.

По данным РНКБ, в сети терминалов банка с июня по август совершили 32,6 миллиона безналичных платежей на общую сумму 25,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе банка отмечают, что по сравнению с курортным сезоном прошлого года количество транзакций увеличилось в два раза, а объем совершаемых платежей - в 1,6 раза. Больше половины платежей по безналу - это транзакции по картам других российских банков.

КАКИЕ СКИДКИ ЕСТЬ ДЛЯ ТУРИСТОВ

С 1 июля участниками программы «ТУР бонус» стали около 200 тысяч туристов. После каждого расчета картой в терминалах банка в 200 крымских торговых точках начислялись бонусы.

- В прошлом году были открыты крупнейшие инфраструктурные проекты в регионе – Крымский мост и новый терминал аэропорта «Симферополь», и, разумеется, это повлияло на увеличение притока туристов в Крым, - говорит вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

По его словам, банк делает все возможное для того, чтобы жители и гости Крыма могли рассчитываться картами. Николай Билан отметил, что сейчас в сети банка работает больше 21 тысячи платежных устройств. Больше шести тысяч из них установили за последний год.

Еще одна особенность летнего сезона-2019: больше половины безналичных расчетов пользователи карт совершали бесконтактным способом. Кроме того, популярным становится сервис бесконтактных платежей Мir Pay – расплачиваться можно, просто прикладывая смартфон к терминалу.

КАК ЭКОНОМИТЬ КРЫМЧАНАМ

Все жители Крыма, у которых есть карточки РНКБ, автоматически становятся участниками программы «Ваш бонус». За расчеты в предприятиях-партнерах на карте накапливаются бонусы, которыми потом можно оплачивать другие покупки из расчета 1 бонус = 1 рубль. С начала запуска программы крымчанам начислили больше 128 миллионов бонусов

ЦИФРЫ

280 платежей в минуту проходит в сети терминалов банка.

Больше всего безналичных платежей летом совершают

в продуктовых магазинах - 9,2 миллиарда рублей;

на АЗС - 2,4 миллиарда рублей;

в отелях - 2,1 миллиарда рублей;

в ресторанах - 2,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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