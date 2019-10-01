Максим Батырев в Крыму: культовый мастер-класс от автора «45 татуировок менеджера»

Чего хочет каждый ТОП-менеджер, руководитель, владелец бизнеса? Во-первых, продавать больше всех, но часто действующий штат не помогает достигать стратегических целей. Во-вторых, постоянного роста прибыли, но сотрудники нередко «просиживают» рабочий день. В-третьих, динамично развивающегося бизнеса, но «кадровый голод» постоянно дает о себе знать. В-четвертых, сильную компанию со своей корпоративной культурой, но ее эффективность осознают не все.

Одним словом, каждый менеджер мечтает о том, чтобы у него была настоящая команда!

К сожалению, формировать из людей команду получается далеко не всегда. Для тех, кто хочет не просто узнать ответы, но и получить опыт одного из лучших управленцев

России, 4 декабря в Крыму, легендарный Максим Батырев проведет мастер-класс «Команда №1: как создать команду мечты для достижения сверхрезультатов».

Кто такой Максим Батырев?

Максим Батырев – бизнес – практик, мнению которого доверяют в 12 странах более 75 000 участников тренингов, потому что он:

Почему стоит идти?

Выгоды от посещения МК очень существенные и они охватывают весь спектр существующих проблем современного российского руководителя. Он даст отшлифованные, «пропущенные через себя», проверенные в работе:

Что будет в программе?

Мастер – класс Максима – это совокупность взлетов и падений одного из сильнейших бизнес – практиков страны. Программа включает в себя реальный опыт от российского менеджера, который добился успеха и прошел путь от рядового специалиста до топ-менеджера крупной российской компании, а затем основал собственный успешный бизнес. Информация, которую он дает во время выступлений - это синергия большого опыта в продажах, 15-летнего опыта управления командой и грамотного ведения бизнеса. Вас ждут долгожданные ответы на самые актуальные запросы руководителей, HR–специалистов для прорывного менеджмента. Вот некоторые из них:

- Вы приобрете инструменты для повышения морального духа команды и способностей сотрудников добиваться результатов, несмотря на сложности современного бизнеса.

- Получите практический опыт успешного руководителя и сможете смело внедрить в свой бизнес те инструменты и решения, которых не хватает для построения Вашей успешной модели эффективного и быстрого роста бизнеса.

- Узнаете, как повысить эффективность и управляемость команды за счет выстраивания в коллективе правильных ценностей и формирования культуры, активации командного духа за счет нематериальных средств мотивации, повышения лояльности сотрудников к компании, выстраивания и усиление вертикали управления.

Если Вы ищете точки роста, руководите компанией или собственным бизнесом, но пока не можете выстроить «команду мечты» - «прокачайте» управленческие компетенции у лучшего! Только практический опыт и проверенные инструменты, которые помогли Максиму Батыреву вывести продажи компании на первое место по России!

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